让“云绣彝裳”成为国际时尚

“taoray taoray 2020春夏大秀”上的彝绣时装。郁盛怀摄

人民网纽约9月12日电 （记者李晓宏）当地时间9月11日晚上9时，“taoray taoray 2020春夏大秀”在曼哈顿的春天工作室压轴登场。20套彝绣缀饰的潮牌新品，同款不同配搭地演绎出40个活色生香的造型，绚烂的图案、精致的剪裁、流畅的线条、明快的色彩飘曳在T台上，洋溢着春天的气息，渲染着“传统遇见时尚”的主题，为“2020纽约春夏时装周”奏出最后的强音。

“taoray taoray 品牌以前不做彩色刺绣，但我看了云南楚雄的彝族刺绣后被感动了。代代传承中，彝族的绣女们将胸中的丘壑山水、人生的重要场景，化为指尖的锦绣烟云。”谈起新作的创意缘起，设计师王陶百感交集。

千百年来，被彝族绣女密针细线嵌入围腰、花鞋、头帕、育儿背带等日常服饰中的彝绣，记载着她们的婚丧嫁娶，解读着她们的乡风民俗、讲述着她们的情感生活，是彝族文化的一个鲜明标志。然而，这个古老的民间艺术瑰宝并未给它的传承者带来小康生活。作为一个扶贫项目，上海东方国际集团与云南楚雄地方政府合作，找到王陶和她的设计团队。

“非物质文化遗产不应当仅仅是摆在博物馆里、印在旅游纪念品上的一种文化记忆，它应当走进大众的生活中，融汇到时尚的潮流里，焕发时代生机。”在文化传承与经济发展的使命感驱使下，王陶和她的团队构思创意：改变传统技法的简单搬运，将彝绣的“型、色、花”掰开揉碎融入时尚元素，从“彝绣‘活在’彝族人一生所有的重要时刻”出发，选择T恤、卫衣、羽绒、牛仔、鞋子、腰带等日常服饰作为载体，让彝绣时装成为生活的必需品，带俏销量。

循着这个思路，年迈的彝绣“被时尚撞了一下腰”，taoray taoray的云绣彝裳在世界的舞台上从容地开辟一番新天地。水洗蓝、卡其色、焦糖色的春夏新品上，彝绣中常见的鱼、凤凰等图腾及楚雄地区形态万千的花卉，绽放出清新美丽的表情，彰显着“无国界、无年龄、无职业、无性别”的品牌主张。

“牛仔系列中，一半多的彝绣是楚雄绣女的手工，少部分用了机绣。”王陶介绍说，“我们的T台上，来自世界各地的男女模特，民族各异、信仰有别、肤色不同，但面试时对彝绣服装表现出的那种喜欢、赞赏和穿上它感觉很酷的神情，让我看到这个新品将要流行的趋势。”而新品发布会结束时的如潮掌声和美国时尚界人士涌向后台向设计师祝贺的热烈场景，更成为她上述预判的注脚。

“王陶的成功，在于她直面‘非遗’大众化、普及化的世界需求，让彝绣搭乘时尚列车走向国际。这不仅需要设计师的文化责任，也需要设计师的专业素养。”谈起选择王陶设计团队合作的原因，东方国际集团董事长童继生表示，本科毕业于华师大历史系的王陶，有中国文化底蕴；留学日本的教育背景和在日本、英国的从业经历，给了她广阔的国际视野，使她成为中国设计师里最懂西方文明、西方设计师里又最懂东方文化的人。这种东西合璧的艺术造诣，使她能够把握时尚的国际脉搏，将少数民族传统服饰的浓重色彩，转化为体现时代精神的文化表达。

“这种文化转化，不仅有助于文化遗产的发扬光大，也将加快当地民众的脱贫步伐。”云南楚雄州委常委、州委宣传部部长徐晓梅介绍，彝族有个流传了1350多年的赛装节，可谓全球最早的时装周。在那个舞台初绽瑰丽的彝绣，是彝族妇女从小就会的手艺。目前，楚雄州7万多名绣女、400多家绣厂，年均1.5亿元产值，产业规模和实力仍较弱小。王陶的品牌如同一条“渡船”——让楚雄走向纽约，让传统遇见时尚，将民族文化蕴藏的魅力转换为可观的经济潜力，或将带动山区绣女走出一条致富路。

(责编：贾文婷、徐祥丽)