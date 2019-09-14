纽约联合国总部纪念“南南合作日”

人民网联合国9月12日电 （记者李晓宏）联合国南南合作办公室12日在纽约联合国总部举办“南南合作日”纪念大会。联合国秘书长古特雷斯、联合国开发计划署署长施泰纳以及有关国家常驻联合国代表和副代表等逾百位嘉宾与会。应邀出席会议的中国常驻联合国代表张军在发言中全面、深入地阐述了中方坚定维护发展中国家定位和发展中国家共同利益、积极推动国际发展合作、构建全球互联互通伙伴关系的立场和主张。

张军表示，南南合作是推动全球发展的重要力量。发展中国家积极开展南南合作，为国际社会实现合作共赢注入了新动力，开辟了新路径。

他强调，当前单边主义、保护主义呈抬头之势，严重毒害国际关系,危害国际法和国际秩序，威胁世界和平稳定。发展中国家在减贫、基础设施建设、改善民生等领域面临更严峻挑战。为此，国际社会应加强四方面工作。

一是深入推进国际发展合作。发展中国家应联合自强，发达国家应兑现官方发展援助承诺。联合国应继续将发展问题置于优先位置。二是努力为发展中国家营造良好发展环境。发展中国家的定位是在历史中形成的，不应仅靠几个指标来判定一个国家的发展属性。中方坚决反对拿发展中国家定位做政治文章，为发展中国家制造障碍，剥夺发展中国家实现发展的权利，呼吁有关国家在国际发展合作中发挥应有的负责任作用。三是立足于行动落实可持续发展目标。落实2030年议程，必须“行动优先”，光靠喊口号不行；自己不做，也不让别国做，甚至对别国的贡献指手画脚，这样更不行。中方始终致力于做“实干派”、不当“空谈家”。在习近平主席倡议下，中国设立中国—联合国和平与发展基金、南南合作援助基金，积极助力南南合作。中国积极推进中非各领域合作，落实中非合作论坛北京峰会成果，取得重要早期收获。四是构建全球互联互通伙伴关系。加强发展中国家在互联互通领域合作，推动各国更好地融入全球价值链、供应链和产业链，实现联动发展，势在必行。中国大力推动共建“一带一路”，秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，致力于高标准、惠民生、可持续目标，有力地促进有关国家经济增长和社会发展。

张军强调，今年是中华人民共和国成立70周年。中国人民的美好生活是中国人民在前进道路上不断奋力奔跑，用勤劳双手和辛勤汗水创造的，我们对此感到无比自豪和骄傲。中国是百分之百的发展中国家。我们愿同广大发展中国家携手努力，维护发展中国家共同利益，不断提升发展中国家在全球经济治理体系中的发言权和发展空间。

与会各方认为，发展中国家应维护南北合作为主渠道的发展格局，加强全球发展伙伴关系建设，共同维护发展中国家共同利益。各方积极评价中方发展成就以及为推动南南合作、帮助其他发展中国家落实2030年议程作出的重要贡献，认为共建“一带一路”有助于落实2030年议程，为促进全球互联互通、增强全球民众福祉发挥了重要作用。

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