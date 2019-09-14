我驻日使馆举行新中国成立70周年科技发展报告会

人民网东京9月13日电（记者刘军国）中国驻日本大使馆12日举行中华人民共和国成立70周年科技发展报告会、“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”授予仪式和中日青年科技人员交流计划访华团送行会。

在科技发展报告会上，日本科技振兴机构首席研究员冲村宪树作了题为《中国科学技术发展》的报告，重点介绍了中国近年科技研发投入、主要成就、创新机制等，并呼吁日本年轻科技人员加强与中国科技界交流合作。4名来自东京大学、爱知县、理化学研究所、农林水产省的代表汇报访华体会。

在“庆祝中华人民共和国成立70周年纪念章”授予仪式及中日青年科技人员交流计划访华团壮行会上，孔铉佑为为纪念章获得者代表有马朗人和冲村宪树颁奖。孔铉佑说，有马朗人和冲村宪树长期努力促进中日两国科技界交流，推动建立了中日政府间科技合作联委会，建设了联合科研平台，设立了中日联合资助计划。日本科技振兴机构于2014年启动“樱花科技计划”，在过去近5年时间邀请约9000名中国青少年到日本访问交流，两国社会反响良好。

中国科技部于2016年开始实施中日青年科技人员交流计划，邀请日方青年科研人员和科技管理人员访华交流。当天送行会欢送的是今年第二批访华团，该团共92人，来自日本内阁府、外务省、文部科学省等政府部门，以及爱知县等地方政府和日本多所大学及科研机构。

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