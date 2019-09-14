人民网>>国际

第三届荔枝国际电影节在马德里开幕

2019年09月14日11:01  来源：人民网-港澳频道
 

人民网马德里9月12日电（记者姜波）由中国与西班牙电影协会主办的第三届荔枝国际电影节当地时间11日晚于西班牙马德里开幕，中西两国上百名电影人与嘉宾出席了当天的开幕式。

本届电影节为期5天，以“上海电影周：中国戏曲”为主题，共展映17部华语影片，包括“官方竞赛单元”的7部优秀华语新作，“纪录片单元”的2部当代华语纪录片佳作，“上海电影周：中国戏曲”主题单元的3部戏剧影片，以及“谢飞导演回顾展”回顾单元的5部经典电影。中国导演万玛才旦编剧、执导的电影《撞死了一只羊》是本届电影节的开幕影片。

荔枝国际电影节于2017年在西班牙巴塞罗那创办，是西班牙唯一的华语电影节，电影节举办期间，还将邀请两国导演、演员和制品人等与观众、影迷进行交流和探讨，为中西电影交流搭建平台。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

热点排行

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved