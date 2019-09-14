第三届荔枝国际电影节在马德里开幕

人民网马德里9月12日电（记者姜波）由中国与西班牙电影协会主办的第三届荔枝国际电影节当地时间11日晚于西班牙马德里开幕，中西两国上百名电影人与嘉宾出席了当天的开幕式。

本届电影节为期5天，以“上海电影周：中国戏曲”为主题，共展映17部华语影片，包括“官方竞赛单元”的7部优秀华语新作，“纪录片单元”的2部当代华语纪录片佳作，“上海电影周：中国戏曲”主题单元的3部戏剧影片，以及“谢飞导演回顾展”回顾单元的5部经典电影。中国导演万玛才旦编剧、执导的电影《撞死了一只羊》是本届电影节的开幕影片。

荔枝国际电影节于2017年在西班牙巴塞罗那创办，是西班牙唯一的华语电影节，电影节举办期间，还将邀请两国导演、演员和制品人等与观众、影迷进行交流和探讨，为中西电影交流搭建平台。

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