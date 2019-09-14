非洲首家中医孔子学院落户南非

人民网约翰内斯堡9月12日电（记者 李滢嫣）11日，浙江省省长袁家军和南非高等教育与培训部国际关系司司长杰佩共同为西开普大学中医孔子学院揭牌。这是非洲大陆首家中医孔子学院。

在揭牌仪式上，西开普大学代理校长马吉达表示，西开普大学将利用中医孔子学院这个平台与中国的大学合作，开展文化、语言、中医等一系列交流活动。

中国驻开普敦总领事林静说，南非西开普大学中医孔子学院的诞生，标志着南非孔子学院从语言教学等拓宽至更广阔领域，标志着中南人文交流和教育合作迈上新的台阶。中医孔子学院把传统和现代中医药科学同汉语教学相融合，必将为南非民众开启一扇了解中国文化的新窗口，为推动中非传统医药合作搭起一座新的桥梁。

据悉，西开普大学中医孔子学院由孔子学院总部/国家汉办委托浙江师范大学和浙江中医药大学与南非西开普大学合作设立。西开普大学中医孔子学院是第六所设立孔子学院的南非大学，同时也是非洲大陆首个以中医命名孔子学院的大学。

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