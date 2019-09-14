一条海丝路，帆影两千年。广州是海上丝绸之路的重要发祥地，早在先秦时期，富于冒险精神的人们就已扬帆出海，帆影簇簇，留下了难以磨灭的商贸传奇与文化记忆。

如今，随着“一带一路”倡议的深入发展，中国和“一带一路”沿线国家在艺术交流、商贸往来、文旅合作等领域日益升温，使各国人民也在共建“一带一路”的进程中相知相融。

9月初，广州接连在“一带一路”沿线的三个欧洲国家意大利、希腊和西班牙分别举办了友好交流故事会。故事会背后，不仅展现了推动“一带一路”不断深入的“广州行动”，也借此搭起企业之间的国际交流平台，推动越来越多的本土艺术精品和文化产品随着广州故事会走向海外。

从商贸往来到文化融合 开启对外交流新时代

“一带一路”首先是一条通向共同繁荣的机遇之路。地处南海之滨的广州，早在秦汉时期就成为繁荣的贸易都会。据东汉历史学家班固在《汉书》中的记载，广州在当时是中原商贾缔造财富传奇的地方。公元前2世纪，广州就已成为中国与希腊贸易往来的通商口岸。后来，西班牙银元也随着海上贸易早在16世纪末就流入广州，成为最早流入中国的外国银元。

中希友好交流故事会上，“70后”华商黄旭东和“准90后”华商张希的故事也见证了两国商贸往来的变迁。黄旭东说，自上世纪九十年代起，一批批中国人来到希腊，他们用勤劳的双手和不懈的努力，依靠着物美价廉的中国商品，慢慢叩开了希腊市场的大门。“我从事鞋类贸易15年，中国鞋子良好的品质和公道的价格给希腊人留下了很好的印象。”

而更年青一代的张希，不仅讲述了他带希腊商人参加广交会的经历，更展现了新一代华人如何在希腊主流社会站稳脚跟，甚至成为当红偶像的传奇故事。他因为参加野外生存真人秀《幸存者》的拍摄，成为希腊全民偶像“华人张”，让整个希腊对中国以及华人群体有了重新的认知。今年，张希又代表希腊华人青年，登上央视四套的《世界听我说》，分享了自己在海外的奋斗故事。

这样的变化，西班牙人也观察到了。中国已经成为西班牙除欧盟以外第一大贸易伙伴。西班牙官方工商联合会执行常委、马德里官方商会行业代表陈胜利以自身经验，畅谈中西两国如何做到市场互补。陈胜利表示，每年自己都到“广交会”，透过“广交会”看到中国的制造业布局和生产能力已经形成世界性优势，产品已从量变达到质变的飞跃，由中国制造到中国创造，中国物美价廉的产品早已在西班牙民众生活当中不可或缺。

事实上，在商业合作中，不仅有中资企业助力两地发展，文化的融合更是带来了双赢。2015年，总部位于广州的星辉娱乐宣布注资控股皇家西班牙人足球俱乐部，成为首家控股欧洲足球4大联赛俱乐部的粤资企业。在接受新华社记者采访时，星辉娱乐董事长、西班牙人俱乐部主席陈雁升坦言，融入当地文化、协同发展是中资收购球队后应走的道路。凭着这样的理念，皇家西班牙人与星辉娱乐的合作，对球队取得更长足的发展起到积极作用。今年初转会到西班牙人的中国球员武磊也成为国内唯一一名在欧洲五大联赛效力的球员。故事会上，皇家西班牙人俱乐部媒体与机构关系总监阿古斯汀·马斯表示，武磊已经成为皇家西班牙人对外宣传的重要窗口：“武磊是中国最重要的球员之一，他的加入，让我们在不到八个月的时间里社交平台的粉丝增加了一百万。”阿古斯汀·马斯表示，非常期待未来能与广州有更多元化的合作，尤其是在青少年足球培训方面。

马可·波罗“回乡”：“一带一路”交流日益密切

文化交流总是与商业贸易如影随形。明代，随着欧洲商人来广州进行通商贸易，两位意大利人也先后来到了中国，巧合的是，他们还都与广州有着“奇妙的缘分”。利玛窦1582年来到中国，1610年病逝于中国，最初曾请求在广州居住，后来前往肇庆，建造了一座两层楼房，取名仙花寺。比他早300年来到中国的马可·波罗虽未曾来到广州，却在700年后的今天，由广州大剧院将他的故事写成中文歌剧《马可·波罗》，带回了他的家乡意大利，也回到了歌剧的故乡。如今，这两位意大利人成为矗立在中华世纪坛里有影响中国历史发展的100位历史名人雕像中的两位外国人。

在中意友好交流故事会上，中文歌剧《马可·波罗》里“马可·波罗”的饰演者、来自意大利的歌剧演员朱塞佩·塔拉莫表示，让他欣喜的是即将回到祖国演唱这部歌剧：“这样一部优秀的音乐作品应该被更多人了解、熟知，我有幸成为她的传播者，为我的祖国，乃至全世界的观众进行演绎。”

“如同700多年前旅行家马可·波罗一样，《马可·波罗》的创作过程中实现了东西携手、打破壁垒、中西融合的伟大创举。”提到这部主创来自世界各地的歌剧在创作过程中所遇到的困难与经验，广州大剧院副总经理陈睿深有感触，她相信，在双方的共同努力下，中意人文交流共建“一带一路”的过程中，必将涌现更多像《马可·波罗》这样的合作典范，共同肩负起促进中意两国文化交流的使命，成为新时代的“马可·波罗”。

马可·波罗的“回乡”，见证了“一带一路”日益密切的人文交流。6年来，“一带一路”沿线各国在科技、教育、文化、卫生、民间交往等领域的合作蓬勃开展。同时，这也成为广州文化实力的具体体现。

近年来，“广州制造”涌现了大批电影创作精品，首部4K全景声粤剧电影《白蛇传·情》就是其中的佼佼者。在本次“南欧行”的三场故事会上，由《白蛇传·情》主角——广东粤剧院副院长曾小敏、广东粤剧院二团副团长文汝清带来的片中选段，所到之处人气爆棚。《白蛇传·情》采用4K超高清画质和杜比全景声音效，将粤剧经典名曲《白蛇传·情》中的“唱、念、做、打”与电影语言创新结合，重新诠释了“白蛇传”这一中国传统民间故事。中国传统文化的精髓在现代技术的加持下得以被更多海外观众看到、喜爱，焕发出全新的活力与风采。

还有诞生在意大利的钢琴，也在敢闯敢试的广东人手中绽放了不一样的光彩。成立于1956年的珠江钢琴从广州起步，至今已有63年历史，是全球最大的钢琴制造商，也成为中意故事会的指定用琴。

透过“广州故事” 让世界读懂中国

短短10天内，广州接连在欧洲3个国家举办的这三场故事会，也是继日本、韩国之后，广州在2019年举办的又一轮海外故事会。

从2017年广州开始主动策划海外城市推介，到2018年广州故事会走出国门，在海外讲述新时代的中国故事，再到今年，广州不断创新形式，邀请来自各行各业的城市奋斗者、创新者和国际友人站上舞台，通过故事、表演、展览等多种形式，将广州故事带到了世界各地。

在这个过程中，有专家指出，以广州为代表的中国城市走向海外进行城市推介，已经从最早的乒乓外交、送演出等文化体育交流，发展到推进实质性的经济项目合作，或是以系列“故事会”作为纽带，形成长期的交流传播。在这当中，如果要对城市提出更高的要求，那么就是城市进行形象传播时核心在于传播要有主题，从而才能形成海外民众对一座中国城市的整体城市形象。

为此，广州也在不断演绎着新的精彩。今年年初，被视为中国与世界“对话”平台的中国发展高层论坛和博鳌亚洲论坛相继举行。短短一周内，广州接连亮相这两大高水平国际会议，并从中国发展高层论坛“广州：开放新境界”圆桌会，到以“40年开放之道，70年大国之路”为主题的博鳌亚洲论坛2019年年会广州市政府午餐会暨广州城市形象国际传播推介会，广州紧紧地抓住“开放”和“湾区”两大关键词，讲述了广州如何抓住粤港澳大湾区建设重大机遇，进一步扩大开放，推进实现老城市新活力，也使之成为世界聚焦广州的“新维度”。

一连三场的欧洲故事会同样如此，三场故事会紧紧围绕着“一带一路”展开。今年3月，中意两国签署了“一带一路”合作谅解备忘录，意大利成为首个加入“一带一路”倡议的G7国家。正是在这个时间节点上，在罗马举办的中意文化论坛上，广州大剧院与意大利卡洛·费利切歌剧院签署了《马可·波罗》赴意演出合作备忘录，确认了9月《马可·波罗》将在米兰达尔·维尔梅剧院以及热那亚卡洛·费利切歌剧院演出。正如在中希友好交流故事会上，希腊比雷埃夫斯大学教授阿萨纳索斯·普拉提亚斯在致辞中所言，“中希两国关系来到了最好的时候”。

事实上中国与很多国家的关系也到了最好的时候，这正是时代赋予的无尽想象。西班牙加利西亚国际关系研究院院长胡里奥·里奥斯同样指出，中国有很重要的精神支柱——中国梦，这让中国建成让世界仰为观止的国家。

值得一提的是，最后一场“中西友好交流故事会”，同时还是“读懂中国”路演活动“欧洲行”的收官之站。读懂中国国际会议的会议宗旨是让外国朋友读懂中国、读懂中国共产党，也让中国人读懂世界。广州也希望，以此让世界看见。

(责编：贾文婷、徐祥丽)