特稿：中美经贸摩擦的这两天和这两个中秋

9月13日是中国农历八月十五，中秋佳节。

中美经贸摩擦，不知不觉，已经见证了两个中秋。这两天来，随着第十三轮中美经贸高级别磋商的临近，自9月5日中美牵头人通话之后有所转圜的形势出现进一步缓和。

来看这些良性互动：13日，中方决定对新的美国农产品采购实施加征关税排除。之前，中方公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单，美方也宣布推迟拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施。

来自国家发展改革委、商务部相关方面的消息称，日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整，中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。

中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景广阔，希望美方言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造有利条件。

总台13日刊播国际锐评《释放善意的良性互动多多益善》。

锐评指出，中美之间的良性互动，显示双方正在相向而行，朝着解决对方核心关切的方向做出努力，为即将举行的第十三轮中美经贸高级别磋商创造有利条件。

锐评说，中美作为全球前两大经济体，经贸问题错综复杂，解决起来需要诚意、善意与实际行动。中方坚决反对贸易战升级，希望双方以两国元首阿根廷会晤共识与大阪会晤共识为指导，坚持平等与相互尊重，保持冷静理性，求同存异，用更多释放善意的良性互动推进磋商，推动达成互利双赢的经贸协议。这符合中美双方的利益，也符合国际社会的普遍期待。

环球时报发表社评文章《中方再出措施，延续中美良性互动》。文章说，中美两国将在10月初举行第十三轮经贸高级别磋商，工作层面的前期沟通准备正紧锣密鼓进行，双方在这期间开展善意互动具有很积极的意义，有利于为谈判取得成果创造气氛。

中美应当珍惜又一次出现的机会窗口，一边认真准备谈判，一边把已经开展起来的善意互动延续下去，推动两国舆论正确认识双方谈判的积极意义，为结束贸易战开辟更大的政治空间。

中美贸易战已经持续一年半，知名微信公号“陶然笔记”13日发文《求同存异是中美磋商“破冰”的关键一步》。文章说，中美双方互相释放善意的迹象越来越明显。其次，从中美双方透露的信息看，对此轮谈判准备要更加务实。其三，中美磋商能否“破冰”，求同存异是关键一步。

文章说，从中秋节到中秋节，从剑拔弩张到几度转圜，一年多谈谈打打，中美之间，尤其是美方的不同选择，给我们勾勒出截然不同的前景。

如果继续漫天要价和极限施压，那么必然会引发中方的坚决反制。持续下去，贸易战不断升级的唯一后果就是给中美两国乃至全世界带来更多的负面冲击。

如果美方能够更加深刻地认识到“贸易战没有赢家”，以冷静的态度，在平等和相互尊重的基础上，与中方通过磋商和合作解决问题，那么这场旷日持久的贸易摩擦，未尝不会找到实质性解决的办法。

眼下又来到抉择的路口，中美磋商能否“破冰”，关键在于求同存异。

两条道路，通向两种不同的前景。

能不能实现求同存异，正是考验双方智慧和耐心的时候。

没有负重前行，何谈花好月圆。

知名公号甜甜余味发文指出，中美经贸摩擦，不知不觉，已经见证了两个中秋。去年9月24日，美方对2000亿美元中国输美商品加征关税正式生效；同一天，除了该有的反制措施，中方还发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。今年的中秋节，世界两个最大经济体几近常态化的贸易战、中美磋商进程的跌宕起伏、止步不前的议题搁置，让双方的一举一动格外牵动世界的目光。第十三轮磋商在即，毫无疑问，中方这是在以实际行动展现推进经贸磋商的善意和诚意，如此前中美经贸高级别磋商双方牵头人通话时所说，是在“为磋商创造良好条件”。

而在此之前，中美双方互伸“橄榄枝”的做法也已经受到广泛关注。接下来，如何将这些“善意”切实落地，如何让相向而行的路径越走越畅通，同样备受期待。

澎湃新闻注意到，文章在结尾部分还专门向节日期间坚守在一线的相关工作人员致敬。

一年多里，仅从历次事态演变的时间点来看：自美方发起这场斗争以来，很多中国传统节日，咱们中方相关战线的工作人员大概都是跟同事一起度过的——清明、五一、中秋、小年、元宵节……有位参与其中的朋友就曾感慨说，这一年多，从没过过一个完整的假期，就连春节也没能休个全须全尾的假。

苦不苦？恐怕无法用“如人饮水”这样的评价去一笔带过，因为那过于低估了这背后的付出。日复一日，轮复一轮，又有谁比这些亲历者们更希望能尽快完美地解决问题？

暑退九霄净，秋澄万景清。

时值仲秋，愿中美经贸的龃龉隔阂能逐渐消散，回归大国关系应有的澄澈通明。

星辰让光彩，风露发晶英。

再次向那些叫不出名字的工作者们致敬，能量守恒规律支配下，他们的负重前行，才换来了其他人的花好月圆。

(责编：马昌、贾文婷)