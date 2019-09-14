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涉嫌在法逃税 谷歌缴罚款和税款近10亿欧元和解

惠晓霜

2019年09月14日07:53  来源：新华网
 

　　法国巴黎高等法院12日宣布，美国互联网技术企业巨头谷歌公司与法国司法部门达成和解，缴纳罚款和税款合计将近10亿欧元（约合78亿元人民币），以了结因涉嫌逃税而招致的诉讼。

　　谷歌分别缴纳5亿欧元（39亿元人民币）罚款和4.65亿欧元（36亿元人民币）“额外税款”。谷歌一名代理律师在法庭上说，达成和解协议，“一劳永逸地了结所有纠纷”。

　　法国司法部长妮科尔·贝卢贝与行动和公共账目部长热拉尔德·达尔马宁联手，在一份声明中说，这是“历史性”和解，“回应了法国国内要求财务公平的呼声”。

　　法方指认设在爱尔兰的谷歌欧洲总部没有如实披露运营收入数据，从而少缴税款。法国调查人员2015年6月开始调查谷歌涉嫌在法国逃税和洗钱，2016年在巴黎搜查谷歌法国分公司。法新社报道，法国财政部起初拒绝和解，寻求谷歌缴纳16亿欧元（125亿元人民币）。

　　谷歌及其他一些美国大型互联网技术企业把欧洲总部设在爱尔兰，原因是当地为吸引外企进驻，企业税税率相对较低。路透社报道，谷歌等大企业利用税务法律漏洞，在爱尔兰申报几乎全部营收，在欧洲其他国家缴税非常少。

　　谷歌2016年与英国政府、2017年与意大利政府达成类似和解协议，分别缴纳1.3亿英镑（11亿人民币）和3.06亿欧元（24亿元人民币）。

　　行动和公共账目部长达尔马宁说，法方正在与其他多家企业作这类交涉。他没有披露那些企业的名称。

　　法国议会7月通过政府提交的法案，决定向全球互联网技术企业征收数字税，其中全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元（59亿元人民币）和在法国境内年营业收入超过2500万欧元（1.96亿元人民币）的企业按3%的税率纳税。

　　法国政府先前大力推动在欧洲联盟层面开征数字税，遭到爱尔兰、丹麦、瑞典和芬兰反对。

　　法方开征数字税，对谷歌、苹果、脸书和亚马逊等美国大企业影响最大。美国政府指认这一举措针对美国企业，威胁对法方启动调查并施行报复。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：李枫、曹昆)
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