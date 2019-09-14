中国新疆文化交流团访问英国

新华社伦敦9月11日电 （记者张代蕾）由国务院新闻办公室组织的中国新疆文化交流团9日至10日访问英国，与英国各界代表交流，介绍新疆的发展现状。

访英期间，交流团先后与英国华侨华人代表、英国议会上院议员、英国穆斯林协会负责人、英国外交部中国局官员、英国皇家三军研究所专家和《经济学人》杂志中国主编等会谈，就新疆的反恐和去极端化形势、民族宗教政策、职业技能教育培训工作等展开广泛交流。

交流团在与英国穆斯林协会座谈交流时指出，中国政府在依法保护宗教信仰自由的同时，努力满足信教群众的正常宗教需求。在新疆有2.44万座清真寺，《古兰经》也有汉、维吾尔、哈萨克等多种文字译本。

英国穆斯林协会主席保罗·阿姆斯特朗说：“交流团的介绍使我们了解到很多无法从西方媒体上获取的一手信息，能让我们更好了解到新疆的真实情况。”

交流团在与侨界代表座谈时指出，实践证明，新疆依法开展教培工作，有效消除了恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的土壤和条件，切实保障了新疆各族人民的生命权、健康权和发展权，不仅使新疆实现了社会稳定，也有力维护了地区安全和稳定。侨界代表也围绕如何让西方国家更多了解真实的新疆纷纷献言献策。

中国新疆文化交流团本次海外交流活动9月2日开始，为期10天，先后访问了德、法、英三国。

《 人民日报 》（ 2019年09月14日 04 版）

(责编：李枫、曹昆)