新加坡总理李显龙会见陈敏尔

新华社新加坡9月13日电 9月11日，新加坡人民行动党秘书长、政府总理李显龙在总统府会见中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔。

陈敏尔转达习近平主席和李克强总理的亲切问候。他说，习近平主席与阁下共同确立中新与时俱进的全方位合作伙伴关系，引领中新合作迈入新阶段。中方愿同新方高质量共建“一带一路”，携手维护多边主义，促进地区稳定与发展。中国共产党愿同新加坡人民行动党加强交流合作，为双边关系发展作出新贡献。重庆将积极落实两国领导人共识，扎实推进中新（重庆）战略性互联互通示范项目和国际陆海贸易新通道建设。

李显龙请陈敏尔转达对习近平主席和李克强总理的良好祝愿，表示新方坚定支持“一带一路”建设，期待分享中国发展机遇，希望加强两国执政党交流互鉴，拓展与重庆务实合作，稳步发展新中关系，造福两国和地区人民。

应新政府邀请，陈敏尔于9月10日至13日率中共代表团访新。其间，陈敏尔还分别会见副总理兼财政部长王瑞杰、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、贸工部长陈振声，出席中国（重庆）—新加坡经贸合作论坛、庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展、中新（重庆）国际互联网数据专用通道开通仪式等活动。

《 人民日报 》（ 2019年09月14日 03 版）

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