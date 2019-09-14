“大桥是‘友谊之桥’。对于在俄中界河上建桥，两国民众盼望了太久。”

“俄方对与中方开展科技研发合作兴趣浓厚。中国拥有大量创新性技术，科技产品生产规模庞大，俄中研发合作是俄远东开发的优先方向之一。”

中俄跨境公路桥和铁路桥2020年有望交付使用；俄罗斯大豆今年对华出口量将扩大至100万吨；俄罗斯企业在中国电商平台上的注册量迅猛增长……在日前举行的第五届东方经济论坛上，“俄中合作”成为高频词，俄罗斯各界高度评价两国合作成果，并期待双边合作更上层楼。

“两国贸易额将会迎来大幅增长”

据俄罗斯远东和北极发展部部长科兹洛夫介绍，连接俄罗斯阿穆尔州和中国黑龙江省的“布拉戈维申斯克—黑河”公路桥建设项目有望在今年12月完工并于2020年春季交付使用。“目前，俄中双方正在对在大桥附近建设经济带进行磋商。这一经济带内将包含综合物流运输设施和外汇兑换点等。”科兹洛夫说。

据悉，另外一座跨境铁路桥，“下列宁斯科耶—同江”铁路桥也有望明年春季交付使用。科兹洛夫认为，这两座大桥及其配套设施投入使用后，将对俄中跨境经贸合作起到巨大的推动作用。

记者曾于今年年初实地采访两座大桥建设情况。在一年中最寒冷的时节，建设者们仍在为大桥早日投入使用加班加点工作。“大桥是‘友谊之桥’。对于在俄中界河上建桥，两国民众盼望了太久。”科兹洛夫说。

记者从本届东方经济论坛上了解到，作为中俄能源合作重大成果，俄中东线天然气管道俄境内段“西伯利亚力量”管道将在今年首度向中国供气。依据设计，该管道对中国年供天然气量约300亿立方米。此外，该管道输送的天然气未来将由中方参与建设的俄罗斯阿穆尔天然气加工厂处理。“俄中双边贸易额高速增长令人欣喜。相信随着东线天然气管道建成投产，两国贸易额将会迎来大幅增长。”俄罗斯钢铁管道公司总裁巴姆皮扬斯基对记者说。

“俄中地方合作正不断走深，将会形成互利双赢的良好局面。”中俄友好、和平与发展委员会俄方主席、俄罗斯总统企业家权益全权代表季托夫对记者说。

“中国是俄罗斯地方合作的最重要伙伴”

本届经济论坛的举行正值中俄建交70周年和两国关系开启新时代之际，“两国将不断拓展新的领域、项目，以及技术层面的合作，全面挖掘两国关系发展潜力和动能。”俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长洛马诺夫说。

“中国是俄罗斯地方合作的最重要伙伴。”俄罗斯工商会主席卡特林对记者表示，如今，俄罗斯59个地区与中国省份签订了合作协议，中国商业投资分布于俄85个联邦主体中的74个。有统计数据显示，今年上半年，两国双边贸易额达到517.7亿美元，同比增长5.1%，继续保持了良好的增长势头。与此同时，两国在能源、航空航天、互联互通等领域的战略性大项目扎实推进，在农业、金融、科技、网络电商等新兴领域合作迅速发展。

据悉，俄方通过电子签证机制、简化行政手续、设立多个“超前发展区”和符拉迪沃斯托克自由港等措施，为远东联邦区内的投资者提供便利条件。据了解，目前已有数十家中资企业入驻“超前发展区”和符拉迪沃斯托克自由港，中国已连续多年保持俄远东地区第一大贸易伙伴地位。去年俄罗斯推出相关合作发展规划，更为在远东地区深化对华合作提供了新机遇。

“我们创建‘超前发展区’和自由港时向中国同行取经，中国经济特区的经验对我们非常有用。”俄罗斯远东和北极发展部副部长克鲁季科夫向记者表示，中国投资的大约50个项目已在远东“超前发展区”实施，涉及住宅建设、物流、旅游和农业等领域。

“在远东开发方面，我们希望与中方继续密切在各领域的务实合作关系。”科兹洛夫表示，近4年来俄远东地区共获外国直接投资约330亿美元，中方投资占比高达71%，投资领域主要包括运输物流、农业、油气化工、木材加工和矿石开采加工等。“俄方对与中方开展科技研发合作兴趣浓厚。中国拥有大量创新性技术，科技产品生产规模庞大，俄中研发合作是俄远东开发的优先方向之一。”

俄罗斯科学院远东研究所研究员卡申认为，俄中两国已经建立了一系列良好的经贸合作互动机制，地方合作将发挥两国在经贸往来上的互补性和可持续性。“作为俄中双边关系的重要组成部分，地方合作是俄中务实合作重要增长点”。

（本报俄罗斯符拉迪沃斯托克电）

《 人民日报 》（ 2019年09月14日 03 版）

(责编：李枫、曹昆)