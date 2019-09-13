菲律宾发生5.5级地震 首都大马尼拉地区震感明显

中新社马尼拉9月13日电 (记者 关向东)菲律宾火山地震研究所(Phivolcs)消息，13日16:28菲律宾奎松东北方向约40公里处的波利略岛(PolilloIslandQuezon)发生5.5级地震，震中位于北纬15.14度，东经122.19度，震源深度10公里。一小时后，在奎松布尔德奥斯(BurdeosQuezon)东北34公里处再次发生5.1级地震。
之后，Phivolcs录得两次余震，分别是17:02布尔德奥斯东北34公里处，2.4级余震；17:35奎松东北部41公里处，2.9级余震。
当日，两次地震发生时，菲律宾首都大马尼拉地区震感明显。
菲律宾位于太平洋“地震带”上，大陆板块在这里碰撞，导致频繁的地震和火山活动。
菲律宾人对于地震习以为常。时值中秋，当地华人社区多处举办传统“中秋博饼”游戏，有网友晒出地震后游戏不停画面；记者在马尼拉CBD马卡蒂绿带商区看到，在商场外排着长龙等候购买限量版潮牌服饰的年轻人，并不受地震影响。
第二次地震时，记者在位于马卡蒂的12层公寓内震感明显，墙壁上镜子、油画晃动，浴室墙壁瓷砖鼓起，搁物架震落地面。
Phivolcs预计地震会造成损伤，仍伴有余震，提醒市民注意防范。截至发稿时官方尚未公布地震受损及人员伤亡情况。
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