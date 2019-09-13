原标题：社评：中方再出措施，延续中美良性互动

中国13日宣布将支持本国企业购买一定数量的美国大豆、玉米等农产品，作为对美方推迟10月1日对中国产品加征新关税计划的回应。中美两国将在10月初举行第十三轮经贸高级别磋商，工作层面的前期沟通准备正紧锣密鼓进行，双方在这期间开展善意互动具有很积极的意义，有利于为谈判取得成果创造气氛。

中美贸易战已经持续一年半，除了利益争执，不能不说双方对利益的计算是包含一定主观因素的。各自社会的情绪什么样，会在相当程度上影响对利益均衡的评估。

贸易战导致了美国和中国相互施压、反制的螺旋式增加，加重了相互的警惕和各自对保持强硬态度必要性的认识。在这种情况下，很容易担心释放善意会被对方看成软弱，对妥协的审视变得更加严厉。从这个意义上说，中美近日出现的善意互动对扭转上述对立情绪的惯性上升十分必要。

中美需要很现实地看待当下的僵局。搞贸易对抗肯定是双输的，两国理性的人都不会欢迎它成为中美之间的常态。给发动贸易战赋予战略的高尚和悲壮是一种欺骗性的叙事。其实打贸易战就是一件坏事，损害无数企业和千家万户老百姓的利益。所以即使各种原因导致打了贸易战，也应适可而止。

作为两个最具力量的大国，中美有着各自的骄傲，也都有资本在战略上高度自信。如果再借助一下国内激烈情绪，互示强硬是政治上最简单的事。恰恰相互释放善意是需要勇气的行动。如果双方能够形成相对稳定的善意互动，还需要智慧的对接，挺不容易的。

我们认为，中美应当珍惜又一次出现的机会窗口，一边认真准备谈判，一边把已经开展起来的善意互动延续下去，推动两国舆论正确认识双方谈判的积极意义，为结束贸易战开辟更大的政治空间。

从美方来说，贸易战升级已经转化成为其国内政治斗争的最大噱头之一，向中方贸易施压，搞不好很容易变成美国现政府的政治负担。华盛顿发动贸易战的初衷是为了推动中美贸易平衡，它需防止国内政治游戏把贸易战变成一个死结，那将损害美国人民的利益，对现政府也将造成严重政治拖累。

对中方来说，不用掉入美方虽然推迟增加新关税但威胁犹在的压力陷阱中。我们需坦然面对美方的这种威胁，无视它的威慑，积极投入即将举行的第十三次高级别磋商。双方如果取得重大进展，新的局面自然会出现。如果达不成协议，中方自有另一套应对措施。在坚持原则的基础上，与美开展善意互动，争取好的谈判结果，同时不惧谈判破裂，这是中国一贯的态度。这种态度已经形成强大的交涉力。

从现在开始，中美都需调整互动方式，用相向而行取代之前的针尖对麦芒，对双方都将有利。北京和华盛顿显然都有意结束贸易战，那么双方做事的方向就应与这个大目标相协调。在通往最终双方都能接受的协议的路上，现在是最需要中美把意志和智慧综合调动起来，让强硬身段展现出弹性的时候。

(责编：李枫、曹昆)