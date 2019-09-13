今天是中国农历八月十五，中秋节。

一年前的中秋节，美方升级中美经贸摩擦，对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税，中方则坚决反制，对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税。

从那个时候到现在，中美之间“谈谈打打，打打谈谈”，既有剑拔弩张的对峙，也有相互释放善意的缓和，全球市场也因为这场前所未有的贸易摩擦走势而随之跌宕起伏。

这两天，随着第十三轮中美经贸高级别磋商的临近，自9月5日中美牵头人通话之后有所转圜的形势出现进一步缓和。

首先，中美双方互相释放善意的迹象越来越明显。

“当地时间9月11日晚，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，考虑到中方要求，以及中华人民共和国将在10月1日庆祝成立70周年，美方‘作为善意的表示’，将对2500亿美元中国输美商品上调关税从10月1日推迟到10月15日。”

中方对此作出了积极回应。

刘鹤副总理12日应约会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格时表示，美方刚刚宣布推迟10月1日加征关税，中方对此表示欢迎。

中国商务部在9月12日的例行发布会上也回答了相关提问。

“我们对美方释放的善意行动表示欢迎......中方企业已经开始就采购美国农产品进行询价，大豆、猪肉都在询价范围内。”

“希望双方继续相向而行，采取实际行动，为磋商创造良好条件。这有利于中美双方，也有利于整个世界。”

中秋节这天，中方宣布对新的美国农产品采购实施加征关税排除。

新华社北京9月13日电 记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，日前美方已决定对拟于10月1日实施的中国输美商品加征关税措施做出调整，中方支持相关企业从即日起按照市场化原则和WTO规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，国务院关税税则委员会将对上述采购予以加征关税排除。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景广阔，希望美方言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造有利条件。

应当看到，美方“善意的表示”，是推迟而非完全停止对华加征关税。但这对于打破当下僵局，仍是积极信号。而中美持续双向释放善意，也有利于为中美磋商进一步“破冰”。

其次，从中美双方透露的信息看，对此轮谈判准备要更加务实。

刘鹤副总理在会见美中贸易全国委员会董事会主席格林伯格时，透露了一些关于工作层磋商的信息。

“全世界期盼中美磋商取得进展，双方工作层将于下周见面，围绕贸易平衡、市场准入、投资者保护等共同关心的问题进行认真交流。”

中方在磋商前将有关议题提前公布，这一举动十分罕见。工作层磋商下周开始，看来这个中秋节又得加班准备了。

美方对外发布的信息，也有不少干货。

“CNBC12日报道，美国总统特朗普周四准备前往巴尔的摩时，暗示他会考虑与中国达成一项临时贸易协议，尽管他更倾向于达成全面贸易协议。”

“美财政部长姆努钦12日接受CNBC采访时表示，美方首要谈判关切是知识产权、强制合资企业与公平的贸易竞争环境。”

“华尔街日报12日报道，中国正寻求将对美谈判范围缩窄至只限贸易事务，并将棘手的国家安全事务放在不同的轨道上以打破与美国的贸易谈判僵局。”

从这些信息看，双方都有意集中精力将此轮磋商向前推进。

在磋商“坚冰”尚未完全打破，中美双方对峙局面没有彻底缓解的情况下，这种暂时搁置争议寻求最大共识的做法，无疑更加务实。

这种做法自从40多年前中美关系逐步正常化开始，一直有效运用于中美往来的风云变幻之中。

我们称之为，求同存异。

其三，中美磋商能否“破冰”，求同存异是关键一步。

从中秋节到中秋节，从剑拔弩张到几度转圜，一年多谈谈打打，中美之间，尤其是美方的不同选择，给我们勾勒出截然不同的前景。

如果继续漫天要价和极限施压，那么必然会引发中方的坚决反制。持续下去，贸易战不断升级的唯一后果就是给中美两国乃至全世界带来更多的负面冲击。

如果美方能够更加深刻地认识到“贸易战没有赢家”，以冷静的态度，在平等和相互尊重的基础上，与中方通过磋商和合作解决问题，那么这场旷日持久的贸易摩擦，未尝不会找到实质性解决的办法。

眼下又来到抉择的路口，中美磋商能否“破冰”，关键在于求同存异。

两条道路，通向两种不同的前景。

能不能实现求同存异，正是考验双方智慧和耐心的时候。

（原题为《求同存异是中美磋商“破冰”的关键一步》）

(责编：曹昆)