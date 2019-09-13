美中贸易全国委员会会长：贸易摩擦令美各地和企业持续蒙受损失

新华社华盛顿9月12日电（记者许缘）美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦12日发表声明称，受美中经贸紧张局势影响，美国各地区和企业持续蒙受损失，特别是关税政策导致销售损失。
该委员会同一天发布的一份报告显示，美国对华货物出口在2017年创历史新高后，于次年出现明显下滑。克雷格·艾伦指出，如果加上今年以来加征关税的影响，情况可能更糟。
报告显示，2009年至2018年，美国对华货物出口增幅达72%，而美国对世界其他经济体货物出口的增幅为57%；2008年至2017年，美国对华服务出口增幅高达258%，远超对其他经济体的49%。
报告说，2018年美国对华农产品出口降幅明显，出口大豆和其他农产品的美国中西部和平原地区受美中经贸摩擦打击尤其严重。当天公布的数据还显示，2018年，美国有超过110万个就业岗位依赖于对华货物和服务出口，凸显美中贸易往来不仅对美国企业和消费者十分重要，对美国工人也十分关键。
艾伦表示，美中经济相互依赖度高，对华出口下降将削减美国本土高薪岗位数量，美中贸易全国委员会继续呼吁谈判解决问题，取消加征关税措施。
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