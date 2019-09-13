【中国那些事儿】“五仁月饼也好吃”——在华外国留学生聊起了他们的月饼初印象

中国日报网9月12日电（记者 朱月红 潘一侨 徐锟） 提到中秋节，在中国的外国留学生会想起什么？不少外国留学生的答案竟然出奇一致。。。。。。

难道“偶遇”的外国留学生都是“吃货”？当然不是，月饼是团圆的象征。每逢中秋，月饼自然就安排上啦。这样的习俗不仅深入国人内心，也让许多在华外国留学生印象深刻。

随着时代变迁，月饼的打开方式越来越新潮，口味多样化，还文化跨界...那么，在中国的外国留学生吃月饼是一种什么样的体验？本期《中国那些事儿》就带您来看看外国留学生眼中的“月饼”。

神奇！外国留学生们一开始的中秋初印象不约而同地聊起了月饼，现在连月饼的体验感也出奇地一致。那就是“好吃”！

吃月饼是中国的专属习俗吗？

中秋吃月饼是中国中秋节必不可少的习俗之一，那么其他国家有在中秋节吃月饼的习俗吗？

来自巴西的同学表示：“这是非常不同的味道，我想在巴西没有这样的习俗。在巴西（类似的糕点）会更甜，但我认为月饼味道很棒，这是我的一次新体验，我喜欢。”

来自巴基斯坦的同学则告诉我们：“我仅仅知道月饼，因为去年我在这里的时候，我的一些中国同学送给我月饼，它们味道很棒，这是一种节日糕点。”

事实上，有的国家也一直沿袭着类似吃月饼的习俗。“秋夕”是韩国的中秋节，在这一天韩国人要吃松糕。“秋夕”前一天，韩国人喜欢一家大小一起做松糕。松糕的形状有好几种，而最流行的是饺子形状。

此外，在日本，中秋节被称为“十五夜”或“中秋名月”。与中国人在中秋节的时候吃月饼不同，日本人在赏月时吃江米团子，称为“月见团子”。由于这个时期正值各种作物的收获季节，为了对自然的恩惠表示感谢，日本人要举行各种庆祝活动。

吃月饼只能在中秋节吃？

月饼因为其特殊的寓意成为中秋佳节的特别食物，那么月饼只能在中秋节吃吗？来听听外国留学生的看法吧。

来自保加利亚的同学表示：“因为我小时候，汉语老师跟我说，中国人只能在中秋节吃月饼，别的时间是吃不到的。但我来到北京后发现这是不对的。因为（平常）去超市时，我看到有月饼。现在在中国，不管是不是中秋节，中国人都可以吃到月饼。”

其实，不管什么时候吃月饼，月饼团圆的内核一直不会变。

最具争议的月饼好吃吗？

月饼馅儿丰富多样，其中五仁月饼最为著名，也最具争议。它有颜有内涵，但因为口感被国人吐槽。杏仁、核桃仁、花生仁、芝麻仁和瓜子仁混在一起，别是一番滋味在口中。那么，外国留学生在尝过了不同馅的月饼之后，又是怎么看待五仁馅饼的？

来自俄罗斯的同学表示：“这个更甜。五仁月饼比玫瑰月饼多一些水果。我更喜欢五仁月饼。”

来自英国的同学表示：“甜。里面有很多坚果，我喜欢。里面还有果酱.....好吃。”

吐槽归吐槽，五仁馅饼也好吃，现在也是凭实力圈粉了外国留学生。

“小饼如嚼月，中有酥和饴。”外国留学生们吃月饼, 咋吃出了和我国古人一样的“赶脚”，不得不说月饼的魅力一如既往，跨时代、越国界。

中秋节来啦，祝大家节日快乐！

（编辑：刘世东 王辉）

特别鸣谢：北京语言大学

(责编：曹昆)