驻华大使这样过中秋：吃完月饼去健身

在很多外国人眼里，中国人的中秋节是个神奇的日子——

这一天，中国人已经庆祝了1000多年；

这一天，一个叫嫦娥的美女奔向月亮；

这一天，诞生了无数璀璨的中国诗歌；

这一天，无论是在大洋彼岸，还是在非洲之角，所有中国人的心都会回到同一个地方；

……

中秋，是世界认识中国的一张闪亮文化名片。

又一年中秋将至，欧洲三国驻华大使特意通过人民日报海外网给中国人民送上祝福。

这是西班牙驻华大使拉法埃尔·德斯卡利亚尔在中国度过的第一个中秋节。他希望能够更多了解中国人如何过中秋。

（视频截图）

葡萄牙驻华大使杜傲杰已经收到了超过20个月饼。他说：如果我都吃了他们，我就没法保持身材。需要经常去健身房，消耗掉这些卡路里。

（视频截图）

阿尔巴尼亚驻华大使塞利姆 · 贝洛尔塔亚对中国节日情有独钟，去年在阿尔巴尼亚过中国春节的记忆还令他记忆犹新。虽然由于工作繁忙中秋节无法外出，但他衷心祝愿中国人民欢度佳节，也非常愿意品尝口味各不相同的月饼。

（视频截图）

虽然过节方式各有不同，但驻华大使们都同样感受到了中秋背后的中国文化魅力——但愿人长久，千里共婵娟。

这是一份中国人对家的深沉眷恋，也是对国的强烈归属。

#我在中国当大使#持续更新中，将持续探访70国大使馆，欢迎大家关注~

导演：牛宁 毛莉 拍摄/后期：付勇超 季星兆 戴尚昀

(责编：曹昆)