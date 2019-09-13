全球华人生活短视频大赛，火了！（网上中国）

参赛作品《旅行的意义》。

参赛作品《红场的朋友》。

参赛作品《这里是太原》。

参赛作品《好天气骑行到公园去》。

大赛明星宣传图。

演艺界知名人士邀你来参加大赛

快手分赛区

选手点赞大赛

大赛宣传片

由人民日报海外网主办的“全球华人生活短视频大赛”自8月1日启动以来，综合阅读量超3000万，总投稿量2000余篇，海外用户投稿占比高达35%，优质视频投稿占比40%。大赛更是带动了“海客视频”App的激活量，在活动期间新增加了10万激活用户。

面向全球华人 展示中国文化

“全球华人生活短视频大赛”以“衣食住行”的变化为立足点，以短视频的形式展现当下全球华人多元丰富的生存状况与精神面貌。

这次大赛面向全球华人。目前，大赛在海外以法国、澳大利亚、美国融媒体中心为核心，扩展非洲分赛区、欧洲分赛区、澳洲分赛区、美洲分赛区等多个国际赛区，已经辐射至美国、法国、意大利、波兰、英国、韩国、新西兰、比利时、瑞典、瑞士、日本、非洲、泰国、俄罗斯等20余个国家。海外华文媒体、社团、海外华侨、华商、学联等合作伙伴也积极参与，包括非洲华侨周报、希中网、奋斗在韩国、小春网、加拿大商报、迪拜中华网、巴西华人网等给予重点宣推。

“短视频大赛记录海外华人的生活，大家都很踊跃，这个活动带动了大家视频记录生活的风潮。”海外网美国融媒体中心负责人王力军说。“活动形式简单易参与，通过本次活动还在当地举办短视频课堂，展现出更有趣的中国文化。”海外网法国融媒体中心负责人陈翔表示。海外网澳大利亚融媒体中心负责人董博反馈，在当地开展活动时，不止华侨华人反响热烈，也吸引了国际友人的参与。

本次活动中，人民日报海外网在海外建设的法国、美国、澳大利亚三个融媒体中心及多个海外频道发挥了积极作用。三个海外融媒体中心深入当地用户，与当地华人协会、社团、留学生联合会等多次组织线下招募活动，促成各界人士广泛参与。大赛线上推广进行仅一个多月，传播广度和受到的关注度已呈爆发趋势，远超预期。据统计，目前大赛相关内容综合阅读量超过3000万，总投稿量1500余篇，海外用户投稿占比包括外国人的投稿高达35%，高质量的视频投稿占比40%。更值得一提的是，大赛带动了“海客视频”App的激活量，在活动期间，已经增加了10万激活用户，且日活量达到1.4万，创下海客视频目前的日活最高值。

多方资源配合 共讲中国故事

随着媒介技术与媒介融合高速发展，以短视频为代表的新型传播方式与新兴业态方兴未艾。本次大赛与短视频行业的头部资源——快手、抖音、视觉中国、梨视频、今日头条、微视等重要平台建立强有力的合作关系，并开设了国内分赛区。还有许多机构和互联网企业也给予大力支持，如孔子学院、小桨科技、有米科技、AGM、智云等。

“作为一个海外华人，对祖国有着千丝万缕的思乡情结。这次短视频大赛给了我一个广阔的平台，向更多人介绍自己的多彩海外生活。而且通过浏览专区的其他参赛作品，也增强了自己的爱国情怀。看到祖国日益强大，海外华人也更有自信了。”一位参赛的快手用户表示。

作为当前国内短视频行业的领军者之一，快手是“全球华人生活短视频大赛”的一个分赛区，成绩亮眼。快手积极开设活动专区，以官方身份发布活动信息、邀请海外用户参与征集活动，充分调动网民参与积极性；与此同时，快手还大力扶持优质视频参赛者，通过热门加速包和优质作者加油包等方式提供扶持，让优质创作者获得更多的曝光量。未来，预计快手赛区将收到上千份参赛作品。

在本次大赛中，视觉中国开放了摄影师社区500px.me平台，面向国内百万会员以及全球征集优秀短视频作品。视觉中国表示，人民日报海外网本次采用短视频这一有冲击力的内容媒介，以短见长，由小见大，通过新颖形式展现了当代华人的多元风貌，“非常赞”。

小桨科技也积极参与到本次大赛中，并在其短视频平台“微叭”上特设活动分赛区。“我们会充分调动公司及平台力量，最大力度地支持本次活动，号召大家以全新视角、多样化方式、积极向上的语态展现出新中国70年来的发展、变化与成就，吸引全球华人的发展关注并为国家点赞。”小桨科技联合创始人兼首席执行官宋健表示。

本次大赛对于多方资源的整合效果显著，讲述中国故事形成了多声部共振。除了短视频行业之外，本次活动还有效整合了大型国企如中建、中石油、国家电网等的海外传播资源，其海外分公司员工也积极参与大赛投稿。

“全球华人短视频大赛”已经进行了一个月，距离10月15日投稿截止日期还有一月有余。据主办方介绍，11月为大赛的评审期，届时线上网友投票和线下评委投票共同进行。在评审期内，海外网会专门召开“全球拍客”的线下沙龙。

12月中旬，大赛的颁奖盛典将在北京隆重举行，会不会看到你的身影呢？来吧，拿起你的手机，讲述你的中国故事！

(责编：李枫、曹昆)