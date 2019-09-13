中美双方工作层将于近期见面

新华社北京9月12日电 （记者陈炜伟、于佳欣）商务部新闻发言人高峰12日说，目前，中美双方经贸团队一直保持着有效的沟通，按照双方牵头人上周通话商定，双方工作层将于近期见面，开展认真磋商，为下一步中美经贸高级别磋商做好充分准备。

高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上表示，希望中美双方继续相向而行，采取实际行动，为磋商创造良好条件。这有利于中美双方，也有利于整个世界。

关于恢复自美国进口农产品，高峰表示，中方企业已经开始就采购美国农产品进行询价，大豆、猪肉都在询价范围内。

近日，国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单。

高峰介绍，中方此次公布的第一次排除清单包括16项商品，对排除申请进行审核的标准主要有三方面：一是寻求商品替代来源面临困难；二是加征关税对申请主体造成严重经济损害；三是加征关税对相关行业造成重大负面结构性影响或带来严重社会后果。下一步，国务院关税税则委员会将继续根据中国企业的申请，开展对美加征关税商品排除工作，适时公布后续批次排除清单。

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