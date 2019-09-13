中国共产党与新阿塞拜疆党执政理念交流会举行

新华社北京9月12日电 为庆祝中国共产党与阿塞拜疆新阿塞拜疆党建立关系20周年，两党12日在北京举办以“为人民谋幸福”为主题的执政理念交流会。中阿双方共80多名代表与会。
中共中央对外联络部部长宋涛表示，中国共产党在全国执政70年来，始终把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，坚持发展为了人民、依靠人民，团结带领中国人民创造了人类发展史上的奇迹。中国共产党正在开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，也是为了巩固党同人民群众的血肉联系，更好维护和发展最广大人民的利益。中共愿同新阿党加强执政理念交流互鉴，进一步造福两国和两国人民。
阿方代表热烈祝贺中国共产党执政70年来取得的巨大成就，表示新阿党高度认同中国共产党以人民为中心的发展理念，认为这是中国共产党能够长期执政的根本原因之一，值得当今世界各国政党学习借鉴。
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