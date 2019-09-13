王毅同马来西亚外长赛夫丁举行会谈

新华社北京9月12日电 （记者温馨）国务委员兼外交部长王毅12日在北京同马来西亚外长赛夫丁举行会谈。

王毅说，今年是中马建交45周年，两国关系面临提质升级重要机遇。双方要保持高层交往势头，在共建“一带一路”框架下，高质量推进各领域务实合作，拉紧人文纽带，利用新建立的中马海上问题双边磋商机制，共同维护好南海和平稳定。

赛夫丁说，马新政府积极支持并参与共建“一带一路”，愿同中方加快推进“两国双园”项目，继续同华为等中国企业开展合作，共同推进“南海各方行为准则”磋商。

《 人民日报 》（ 2019年09月13日 02 版）

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