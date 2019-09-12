南非2018/19财政年度犯罪数据出炉 治安形势不容乐观

人民网约翰内斯堡9月12日电 （刘畅） 南非的治安问题一直备受关注，而每年南非警察部长的犯罪数据简报更是大家关注的焦点。

12日，南非警察部长Bheki Cele向议会警察事务委员会做年度犯罪数据简报。他提到，2018/19财政年度犯罪数据并不乐观。该财政年度共有21022起谋杀案，较去年同期增加了686起，增幅3.4%。2771名女性被谋杀，较之前的2930人减少了5.4%。然而，2018/19财政年度共有1014名儿童被杀害，比去年同期的985起谋杀案增加了2.9%。

最新犯罪数据显示，谋杀未遂18980起，增幅4.1%。性犯罪案件52420起，较去年同期增加了2312起，增幅4.6%。

造成严重伤害的人身攻击案件170079起，较去年同期增加了3670起，增幅2.2%。普通人身攻击162012起，增幅3.7%。

Cele还提到，针对妇女的性犯罪共有36597起，较同期下降0.4%，针对儿童的性犯罪共24387起，较同期增加3.8%。

情节严重的抢劫案增加1668起（1.2%）至140032起。此类别包括劫车、运钞车抢劫、商业和住宅抢劫、现金抢劫。

普通抢劫案件增加2%、纵火案件增加5.5%。恶意损害他人财物案件113089起，增加1597起（14%）。

总体来讲，接触类犯罪案件，也是上面提到的类别，平均增加了2.6%。

(责编：徐祥丽、杨牧)