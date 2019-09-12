中国与匈牙利签订“火车头”订单

签约仪式现场

人民网柏林9月12电（记者 李强）9月11日，中车株洲电力机车有限公司（以下简称“中车株机公司”）与匈牙利铁路货运公司在布达佩斯签订机车订单。这标志着来自中国的“火车头”将服务匈牙利等中东欧国家的铁路货运。

本次双方一共签订两种车型——干线电力机车与调车机车，均由中车株机公司与奥地利国家铁路公司（匈牙利铁路货运公司母公司）联合研制。

该型干线电力机车具备在无电网区域利用自身辅助动力进行短时牵引的“超级最后一英里”功能，可在非电气化铁路如站场、港口、货场等充当调车机车，有助减少小型内燃调车机车配置及额外人员参与，提高轨道交通运输的经济性。此外，该型车的辅助动力包采用绿色环保的锂电池，避免燃油浪费和大气污染。

该型混合动力调车机车采用“接触网+锂电池”电-电混合驱动模式，相比传统内燃调车机车，具有无污染、低噪声、高效率的突出优势。

中车株机公司产品研发中心高级工程师陈哲告诉记者:干线电力机车将能满足匈牙利等七国认证，将服务于希腊比雷埃夫斯港至布达佩斯的中欧陆海快线。据悉，该线路贯通希腊、马其顿、塞尔维亚、匈牙利等国，是“一带一路”的重要组成部分。调车机车可满足匈牙利认证，主要在匈牙利国家干线铁路上以及布达佩斯最大的物流中心转场地运行，用于铁路施工现场的物流供应、试验和工程牵引等。

据悉，该项目将首次实现中国轨道交通产品在欧洲重要货运通道的七国认证，是中国企业熟悉欧洲铁路认证体系，进一步服务欧洲市场的重要一步。

中车株机公司董事长周清和强调，匈牙利是中国在中东欧地区落实“16+1合作”、推进“一带一路”建设的重要合作伙伴。中车株机公司将秉承提供差异化产品和服务的理念，坚守共享差异化发展成果的初心，立足于培育下游产业链，通过该项目积极参与欧洲轨道交通建设，努力为匈牙利等欧洲国家提供安全、环保和全生命周期的轨道交通系统解决方案，这不仅有助中国中车建设国际一流示范企业，而且可以促进欧洲各国深入联通，深度合作，共赢发展，助力“一带一路”建设。

中国中车是全球最大的铁路装备供应商，产品出口到全球105个国家和地区。作为中国中车核心子公司，中车株机公司创建于1936年，迄今已有83年的铁路装备制造和维护经验，被誉为“电力机车之都”，是中国动车组技术的发祥地、中国高端城轨车辆的杰出代表、中国高端装备“走出去”的代表作。

凭借卓越的创新能力、生产能力和履约能力，中车株机公司除满足中国市场需求外，自1997年以来先后将产品、服务、技术等输出到新加坡、土耳其、马来西亚、南非、马其顿、澳大利亚、捷克、德国等四大洲近20个国家，并赢得广泛认可。

(责编：徐祥丽、杨牧)