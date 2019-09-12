美推迟上调关税 释放什么信号？

今天（12日）一大早，大洋彼岸又传来新消息：

特朗普在推特上宣布将推迟加征中国商品关税！他称，作为善意的表示，将加征2500亿美元商品关税的决定推迟到10月15日。原先这批商品的关税将从10月1日开始由25%提升至30％。

在谭主看来，特朗普的这一举动，是美方释放出推进经贸磋商的信号。虽然推迟加征关税，不一定能改变目前中美经贸摩擦僵持的局面，但至少展现出美方愿意做出努力。一周前，也就是9月5日，中美经贸高级别磋商牵头人再次通话，确定了10月初在华盛顿举行第十三轮磋商。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为下一步磋商创造良好条件。同时确认中美将为磋商取得实质性进展做好充分准备。

就在同一天，商务部新闻发言人高峰表示：“在双方工作层充分准备的基础上，10月初举行的第十三轮中美经贸高级别磋商将力争取得实质性进展。”

随后这几天，一系列迹象表明：中美双方正在努力找出可能打破僵局的办法。

9月11日 中方宣布将免除对16项美国商品加征关税。

9月12日 特朗普宣布推迟加征中国商品关税。

特朗普宣布推迟加征中国商品关税。

中美双方对峙的火药味淡了些，谈判的诚意多了些，全球资本市场也应声上涨。毕竟，重回谈判桌，对中国、对美国、对世界都是好事。

经济承压 关税不能解决问题！

此前不断升级的贸易摩擦，正在把世界经济拖入泥潭。从目前多个经济数据来看，美国经济已经亮起了红灯，制造业PMI自2016年8月以来首次跌破50荣枯线。分析认为，贸易因素导致美经济放缓，中美贸易战的持续升级又进一步加剧了美国企业对经济的悲观预期。

不仅是PMI三年来首次跌破荣枯线，8月以来，10年期与2年期美债收益率也多次出现倒挂迹象。这种债券市场现象在历史上是经济衰退的经典信号：它在前7次经济衰退之前都曾出现。

此外，美国8月密歇根大学消费者信心指数，终值创2016年10月以来最低，较7月回落幅度创2012年12月来最深。瑞银预计，美国实际GDP今年四季度将增长1.8%，略低于三季度的水平。但到了2020年，美国经济将显著恶化。

在瑞银的预测中，明年上半年美国的新增就业将大幅下降，至每月7.5万人，失业率将上升至3.9%，并在2020年底进一步升至4.3%。

摩根士丹利8月发布的报告显示，贸易紧张形势已然打击到企业的信心，全球经济增长滑落至多年低点，而特朗普宣布进一步加征关税大大提高了经济下行的风险。据亚特兰大联邦储备银行9月4日发布的评估，今年三季度美国实际GDP增速将降至1.7%。哈佛大学教授、著名经济学家罗伯特·巴罗则预测，美国经济将于明年陷入衰退。

除了对话与合作，没有更好的解决问题途径

上个周末在北京，举办了2019中国发展高层论坛专题研讨会，来了很多的美国学者、企业家。相比春天的论坛，谭主感觉这次美方的人来得更多了。

在中美关系到了一个节骨眼的时点上，大家都愿意发出自己的声音。

其中一个最响亮的声音就是：中美之间，对话与合作是解决问题的唯一途径。

其中让谭主印象深刻的是《世界是平的》一书的作者托马斯·弗里德曼的演讲。他在演讲中特别提到了一部前两年特别火的电影《火星救援》。巧得很，谭主也非常喜欢这部电影。这是一部营救被困火星的美国宇航员的科幻电影。弗里德曼提到了其中一段让他难忘的情节：当NASA苦于找不到营救宇航员回地球的方案时，中国恰巧在准备发射火星探测器。

为了不让困在距离地球2.49亿英里的火星上的宇航员饿死，中国航天官员自发开展了国际协助救援合作。在中国与NASA的共同努力下，中国的火箭成功发射，与火星轨道上的美国宇航员成功实现太空对接，最终将他接回了地球。

弗里德曼说，在美国的多家影院，观众们看到影片结尾中美两国齐心协力实现了对这位美国宇航员的救援后，情不自禁地开始鼓掌。虽然电影情节是虚构的，可是很多人都觉得这很可能是未来世界会真实发生的一幕。“中美之间，为什么不能一直这样呢？这样一来，世界会变得多么美好。”这是弗里德曼的思考，所以他说，我们需要把《火星救援》这部电影的精神重新注入现实的中美关系里。

在谭主看来，这正是一种携手合作创造的美好图景。中美两国是当今全球经济的两大最重要支柱。尽管两国拥有两种不同的制度体系，但彼此的经济命运是紧密交织在一起的。没有什么，比合作更能实现这两个巨大经济体未来的共同利益了。

握手还是较量？看美国！

打贸易战没有赢家。但无论如何，中方不会被情绪绑架，更不会被意气用事冲昏头脑，始终从大局出发，全力维护民众和企业利益，捍卫世界正常的经贸秩序。

“种瓜得瓜，种豆得豆”。解决中美经贸摩擦，需要善意，更需要实质性行动。只有在平等和相互尊重的基础上凝聚共识，才能推动磋商回到正轨。

中方近期也多次表达了以冷静的态度通过磋商和合作解决问题，坚决反对贸易战升级的态度。

中美两国经济高度互补、联系紧密，中美关系关乎世界的稳定与繁荣。贸易战升级不利于中国、不利于美国、也不利于全世界人民利益。中国欢迎世界各国包括美国在内的企业在华投资和经营，中国始终坚决反对技术封锁和贸易保护主义，努力保护产业链完整性。诚意，已经足够，接下来的路，就看美方了。（玉渊谭天）

(责编：崔越、贾文婷)