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许达哲：蝶变的湖南诚邀各界共谱创新开放协奏曲

2019年09月12日18:00  来源：人民网-国际频道
 

湖南省省长许达哲。贾文婷 摄

人民网北京9月12日电 9月12日，主题为“新时代的中国：创新湖南，融入世界”的外交部湖南全球推介活动举行。湖南省省长许达哲进行推介。

讲话全文如下：

尊敬的王毅国务委员兼外交部长、齐玉书记，尊敬的各位驻华使节、驻华机构代表、各位企业界的朋友和媒体朋友，女士们、先生们、朋友们：大家好！

感谢外交部提供蓝厅推介这一平台，感谢王毅国务委员兼外交部长热情洋溢的讲话，感谢各位嘉宾关注湖南、走近湖南。下面，我接着为大家介绍湖南。

湖南，新中国缔造者毛泽东主席的家乡。走进新时代，湖南人民把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，认真贯彻习近平总书记对湖南工作所作的重要指示批示精神，发挥伟人故里的厚重人文优势，发挥湖南地处中国东部沿海地区和中西部地区过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部的区位优势，发挥湖湘人才集聚、成果迸发的创新优势，实施创新引领开放崛起战略，建设富饶美丽幸福新湖南，推动古老三湘大地发生前所未有的历史性变革。

经济实力完成历史性跨越，地区生产总值由1949年的17.7亿元攀至2018年的3.64万亿元，完成了百亿、千亿、万亿到3万亿的历史性攀升。城乡面貌发生历史性巨变，高速公路、高速铁路、移动通信、互联宽带从无到有。218年，铁路营业里程和公路里程分别比1949年增长4.3倍、76.6倍，高速公路、高速铁路里程均居全国第四；民用航线达到380条；截至今年6月末，移动互联网用户数超过5273万户，互联宽带用户数超过1745万户。全省城镇化率由1949年末的7.9％提高到去年末的56％，城镇常住人口由1949年末的235.95万人，增加到去年末的3864.7万人。社会事业取得历史性进步。到2018年，全省城乡居民人均可支配收入由1978年的324元、143元增加到36698元、14093元，实际增长分别为12.3倍、13.4倍；农村贫困人口由1978年的4458万人，减少到83万人，贫困发生率下降到1.49％。全省小学适龄儿童入学率达到99.98％，高中阶段教育毛入学率达92.5％；普通高等学校在校学生132.7万人，比1949年增长509.3倍。卫生机构数由1949年的239个增加到5.62万个，卫生机构技术人员数由1.69万人增加到43.7万人，每万人口拥有医生数由5人增加到26.2人，全省人均预期寿命由1949年的35岁提高到去年的76.7岁。

“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”——

蝶变的湖南，正在创新开放中加快崛起步伐。湖南地处江南水乡，气候湿润，鱼米生香，“湖广熟、天下足”，道尽了湖南在古代中国解决温饱问题中的重要性，成就了湖南“农业大省”的历史定位。中国改革开放以来，湖南坚持创新引领开放崛起，不断深化改革、扩大开放，完成了从计划经济到市场经济的历史性变革，实现了从封闭落后到开放崛起的历史性飞跃，加快了从要素驱动向创新驱动的历史性转型，经济强省、科教强省、文化强省、生态强省、开放强省建设迈出坚实步伐。

“鱼米之乡”结出创新硕果。坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求开展科技创新，创造了超级杂交水稻、超级计算机、超高速列车、中低速磁浮列车、先进掘进装备、“海牛号”深海钻机等标志性成果。“十三五”共获国家科技奖励56项，去年获国家科技奖励27项，其中一等奖4项。“锦绣潇湘”织就创新体系。以长株潭国家自主创新示范区为核心的科技创新基地建设加快，岳麓山国家大学科技城、马栏山视频文创产业园活力绽放，国家可持续发展议程创新示范区、创新型城市、创新型县（市）建设初显成效。近年来，研发经费投入强度不断提高，高新技术企业年均净增近千家，科技进步贡献率年均提升1.6个百分点。“惟楚有才”孕生创新之军。在不断变迁的历史长河中，湖湘人才应时而变、顺势而为，“惟楚有才，于斯为盛”的当代解读更具历史深度。“文化湘军”“广电湘军”“工程机械湘军”“移动互联网湘军”的群体性崛起，成为推动高质量发展的重要力量。湖南实施广聚天下英才的“芙蓉人才计划”和系列人才政策，在培育和集聚高端领军人才和创新团队上取得明显效果。

如果说，湖南常德城头山下六千多年前的古稻田，标志着原始采集向拓荒耕作的巨大转折，那么，三湘四水正在发生的创新创造，正是这种历史转折的逻辑延伸。禀承“心忧天下、敢为人先”的优秀传统的湖南人民，必将谱写“中国梦”的湖南篇章。

蝶变的湖南，正在创新开放中加快跨越升级。上世纪六十年代末，湖南人民披荆斩棘、艰难初创，建成了相对完整、门类比较齐全的工业体系，奠定了湖南现代化发展的基础。进入新时代，湖南加快实施建设制造强省五年行动计划，打造以中国智能制造示范引领区为目标的现代制造业基地，推动产业加速向中高端发展。

湖南产业结构正向现代产业体系演进。以壮士断腕的勇气坚决淘汰落后产能，推进传统产业迭代升级，加快构建以现代农业为基础、战略性新兴产业为先导、先进制造业为主导、现代服务业为支撑的产业新格局。移动互联网产业销售收入五年增长了15倍，长沙互联网岳麓峰会成为湖南产业发展“新名片”。

湖南产业技术正向高端引领演进。打造工程机械、轨道交通世界级和航空发动机、电子信息、新材料、消费品工业国家级先进产业集群，形成了3个万亿级产业和20条工业新兴优势产业链，高新技术产业增加值占地区生产总值的比重接近四分之一。湖南已成为中国最大的轨道交通研发生产基地和出口基地、工程机械制造基地、中小航空发动机和飞机起降系统研制基地；电力机车全球市场占有率世界第一、混凝土机械产量世界第一，在全球100多个国家的工地，都有湖南工程机械的身影。

湖南产业发展正向智能化方向演进。培育壮大人工智能、新能源、生物医药等工业新兴优势产业链，16家企业获批国家智能制造试点示范，智能网联汽车（长沙）测试区获国家授牌。“互联网+制造业”蓬勃发展，智能化产品不断涌现，智能化服务水平不断提升。

“湖南制造”向“湖南创造”的嬗变，将为增进全人类福祉贡献力量。我们将积极抢抓新一轮科技革命的重大机遇，与世界各国开展更深入合作，共同推动产业高质量发展。

蝶变的湖南，正在创新开放中加快融入世界。湖南地处中国内陆，北临长江，三面环山，号“四塞之地”，却屡开“风气之先”。1000多年前，湖南瓷器乘阿拉伯商船“黑石号”走向世界；100多年前，湖南率先行新政、兴实业、启民智，成为“最富朝气的一省”。中国改革开放以来，湖南致力打破内陆传统思维定势，积极对接500强、对接新丝路、对接自贸区、对接大湘商、对接北上广，加快建设开放强省，更全面、更深入地融入全球经济发展。

湖南的开放范围越来越大。湖南进出口总额比1978年增长291.6倍，累计利用外商直接投资1341亿美元，涉及制造、基础设施、农林牧渔、房产、居民服务、租赁和商务等各个领域。近三年全省进出口总额年均增长31.6％，海外投资快速发展，创造了近15万个海外就业岗位。湖南的开放优势越来越强。湖南已初步构建现代立体综合交通体系、现代化的电力工业体系、基本完备的生产生活服务体系。高速铁路、高速公路里程分别达1730公里、6725公里，国际航线达51条，通航国家直达的有20个。相继开通了铁路、公路、航空、水运等口岸，拥有5个国家级综保区、12个进口指定口岸；在湘投资的世界500强企业达173家。

湖南的“朋友圈”越来越广。湖南对外交往实现了从经贸交流到教育、科技、人文、旅游等全方位拓展，已与200多个国家和地区建立贸易关系，缔结国际友城90对，规划建设12个境外经贸合作园区，湖南企业走进了92个国家和地区。

世界因开放而精彩。今年6月，首届中国-非洲经贸博览会在湖南成功举办，53个非洲国家及10多个国际组织和机构参会，签署81项合作文件，成交200多亿美元，为开放合作、互利共赢开启了新的篇章。

蝶变的湖南，正在创新开放中加快绿色发展。湖南名山大川多，水系资源丰富，自然风光秀丽。我们认真贯彻习近平生态文明思想，划定并公布全省生态保护红线，持续开展污染防治“夏季攻势”，坚决打好污染防治攻坚战，努力让每个人都能享受到更蓝的天、更绿的山、更清的水，呼吸到更清新的空气。

我们始终牢记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，以“一湖四水”为主战场，大力实施湘江保护和治理三个三年行动计划、洞庭湖水环境综合整治专项行动，推动山水林田湖草生态保护修复。全省森林覆盖率达59.8％，湿地保护率达75.7％，让长江岸线成为最美岸线、让洞庭湖区成为大美湖区的目标正逐步成为现实。

我们始终牢记“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，推动产业绿色化改造，扶持节能环保产业发展。湖南绿色发展指数进入全国前十，白鹭翱翔、麋鹿嬉戏、江豚腾跃、人与自然和谐共处的美丽画卷徐徐展开。

我们始终牢记“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的谆谆教诲，推进以人为核心的新型城镇化，开展城市修补、生态修复，打造了常德穿紫河风光带、永州金洞白水河水利风景区等生态与经济建设相生相成样板，绿水青山正成为湖南亮丽的名片。

各位使节、女士们、先生们、朋友们：波涌洞庭，响传世界。在湖南这块承载着光荣与梦想的热土上，创新与成功正激情相拥。我们诚挚邀请各位驻华使节、机构代表以及世界各国朋友到伟人故里，共谱创新开放协奏曲，共享幸福美好明天！

谢谢大家！

(责编：刘叶婷、杨牧)
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