意经济学家：中国经济发展注重质量与平衡

新华社罗马9月11日电（记者叶心可）意大利经济学家、意经济发展部前副部长杰拉奇日前在接受新华社记者采访时表示，中国经济正日益注重高质量与平衡发展。
杰拉奇认为中国经济增速放缓是中国经济转型的必经过程。他说，“我觉得中国经济发展会质量更高，更加平衡。”
杰拉奇对未来中国经济发展持乐观态度。他认为中国会继续推进城市化进程，推动经济增长。
作为在中国生活过多年的经济学家，杰拉奇与中国的渊源颇深。“我是2008年从英国伦敦搬去中国的，在中国生活了大概十年，”他用流利的中文介绍说，“我第一次到中国时基本上没有手机支付，而现在基本上可以不用现金。我在中国期间，中国变化非常大。”
杰拉奇还认为中国未来非常有希望跻身世界技术强国的行列。“中国的高铁、互联网、人工智能等高科技领域发展得比较快，我十分看好。”他说。
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