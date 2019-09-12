日本加强机场反恐 国内航班乘客亦需脱外套安检

中新网9月12日电 综合报道，日本国土交通省称，日本各大机场将从13日起加强国内、国际航线的旅客安检力度，以防止在橄榄球世界杯和东京奥运会上发生恐怖主义事件。

报道称，日本国内全部机场将于13日起，在民航班机登机前实施的机场安检中，统一要求乘客脱下大衣及短外套等接受X光检查。国际线安检此前已采取该方式，但国内线仅要求乘客将外套口袋中的物品拿出来接受检查。

据报道，为了检测游客是否接触过爆炸物，各机场将对国内和国际航班的旅客进行表面擦拭测试(swab test)。安检人员也会随机对旅客进行拍身检查，以确定旅客是否携带炸弹。

所有航班的乘客将必须脱去高度超过脚踝的鞋子，例如厚底鞋或靴子，以进行检查。目前，哪些乘客应该接受这种检查，主要由安检人员决定。

为迎接20日开幕的橄榄球世界杯及2020年东京奥运会和残奥会，日本采用该方式作为永久性的反恐对策。日本国交省呼吁，伴随加强检查有可能出现拥挤，希望乘客提前抵达机场。

此外，日本国交省还宣布了本届橄榄球世界杯期间的安全对策。羽田、成田、关西等7个主要机场周边将禁止小型无人机飞行。为防止在机场用地内的飞行，还将禁止携带无人机进入机舱内。

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