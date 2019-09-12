美货机降落前坠毁在俄州停车场 致两人死亡

中新网9月12日电 据美国中文网报道，当地时间11日凌晨，一架载有汽车零部件的货机在接近美国俄亥俄州的托莱多机场时坠毁，撞上了多辆车辆，并引发“重大火灾”，造成两人死亡。

官员表示，凌晨2时37分左右，飞机坠毁在一个修理和牵引公司的废弃停车场，距离准备着陆的机场仅有1.6至3.2公里，距离俄亥俄州收费公路不到0.8公里。

“这架飞机撞击了地面上多辆没人使用的车辆，并引发了大火，”卢卡斯郡港务局机场运营经理鹿特丹说。“由于这些车辆，发生了非常严重的火灾。”至少有一辆拖车被损坏和烧毁。

官员表示，货机上的两人死亡。官员还不能确认这架飞机遇险时是否发出任何呼叫。

港务局官员表示，他们认为这架失事的飞机正在进行“计划外”的货运业务。美国国家运输安全委员会在社交网站上表示，正在调查这起坠机事件。

这架飞机最初从德州的拉雷多飞往田纳西州的米林顿，之后再飞往托莱多地区，飞行记录显示飞机本应在失事的时间降落。

鹿特丹说，目前尚不清楚是否有记录该航班数据的黑匣子，还没有关于死亡人员或飞机所有者的更多详细信息。

美国联邦航空管理局和俄亥俄州公路巡逻队正在协助调查。托莱多机场仍然开放，航班不受此事件的影响。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)