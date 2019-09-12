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俄政府：53国公民可凭电子签证访问圣彼得堡

2019年09月12日15:51  来源：中国新闻网
 

　　中新网9月12日电 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总理梅德韦杰夫下令，批准53国公民自10月1日起，可以凭电子签证访问圣彼得堡和列宁格勒州。

　　据报道，俄罗斯总统普京7月签署命令，决定自2019年10月1日起，在圣彼得堡和列宁格勒州施行电子签证制度。

　　根据梅德韦杰夫签署的政令，名单包括53个国家，欧盟国家全部入围。现在，这些国家的公民已经可以利用类似方法前往加里宁格勒州和远东，而自2021年1月1日起，外国游客就可以凭电子签证前往俄罗斯所有地区。

　　据报道，外国游客计划入境俄罗斯需提前4天以上，登陆外交部网站填写申请，获批以后才能发放入境电子签证，有效期30天，境内停留时间不超过8日，不收取领事签证费。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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