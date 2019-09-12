国开行：推动中非全方位多层次合作迈向更高水平

人民网讯 由中国财政部、中国国家开发银行、刚果共和国政府和世界银行联合主办的第五届对非投资论坛，于当地时间10日至11日在布拉柴维尔举办。刚果共和国总统萨苏，非洲国家元首、政府首脑及国际组织负责人，中国财政部副部长许宏才，国开行副行长刘金，世界银行旗下国际金融公司副总裁皮门塔出席论坛开幕式并致辞。

刘金在致辞中表示，作为中国对外投融资合作的主力银行，国开行始终致力于为非洲国家经济社会发展贡献力量。截至目前，国开行累计向43个非洲国家近500个项目提供投融资600多亿美元。发起设立100亿美元中非发展基金，累计对非洲36个国家投资近50亿美元，带动中资企业对非投融资超过240亿美元。设立60亿美元非洲中小企业发展专项贷款，向32个非洲国家发放贷款20亿美元，直接为非洲当地创造就业机会21万个，带动贸易额48亿美元。牵头设立中非金融合作银联体，与各成员行共同支持中非基础设施互联互通和国际产能合作。此外，国开行还与18个非洲国家开展规划咨询，支持中非智库论坛及外交部中非合作相关课题研究，组织56个非洲国家的超过2600人次参加交流培训，资助奖励19个非洲国家45人次青年来华学习，促进民心相通。

刘金表示，当今世界正处于百年未有之大变局，发展中国家团结发展的愿望更加迫切。面对机遇与挑战，中非双方要积极探索高质量、可持续的投融资合作方式，为中非互利合作提供有力支撑。国开行将认真落实中非合作论坛北京峰会成果，积极开拓创新，寻求新时代中非合作新模式；扩大同业合作，整合资源协同促进非洲发展；加强交流沟通，深化中非各领域务实合作，推动中非全方位、多层次合作迈向更高水平。

在开幕式后的对非合作签约仪式上，中非双方签署7项合作协议，其中，国开行与刚果共和国财政部、能源水利部、中刚非洲银行、三峡中水电、中非国家发展银行等机构签署了合作框架协议。国开行子公司中非发展基金与中国商飞及加纳非洲世界航空、华新水泥、上海康恒环境等签署了多项合作协议，中非基金旗下中国海外基础设施开发投资有限公司与中刚非洲银行、刚果共和国经济特区规划署签署合作框架协议等。

在为期两天的论坛里，来自中国、非洲的政府部门、私营部门、智库，以及国际和区域组织、多边机构等400多名代表围绕人力资源开发、数字经济与创新、公私合营（PPP）与营商环境、工业化与全球价值链、气候与智慧能源等五个专题进行交流探讨，并达成了广泛的合作共识。

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)