新华社华盛顿9月11日电 通讯：“9·11”十八年后 美国伤口仍未愈合

新华社记者刘阳

9月11日是美国“9·11”事件18周年纪念日。2001年9月11日8时46分，第一架飞机撞上纽约世贸中心大厦。今天同一时刻，美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅从白宫中走出，伴随着三次钟声进行短暂默哀。

随后，特朗普前往五角大楼，参加在那里举行的“9·11”事件纪念活动，并向那次恐怖袭击的遇难者献上花环。

在全美各地，民众也以多种形式举行纪念活动。

在纽约，纽约市长德布拉西奥和大量市民来到世贸中心遗址，参加在那里举行的纪念仪式。按照惯例，每一名受害者的名字被依次念出，而在两架客机分别撞入大楼的时刻，民众进行两次默哀。遗址公园里铭刻着遇难者名字的黑色大理石上，摆满了鲜花和旗帜。

在参加仪式的民众中，不乏遇难者的家属。亚历山德拉·哈马蒂的表哥罗伯特·霍罗霍在“9·11”袭击中丧生。今天她也来到遗址公园，轻轻抚摸着表哥的名字，望向天空。

根据纽约州最新规定，州内所有公立学校要在每年9月11日同时进行默哀。如今中小学的学生几乎都出生于“9·11”袭击之后，纽约人希望能够借这一做法让这份记忆流传下去。

在宾夕法尼亚州的尚克斯维尔，即美联航93次航班坠毁地点，人们也聚集在这里，缅怀航班上与恐怖分子英勇搏斗的乘客，因为他们的抗争，这架飞机最终没有抵达袭击目标。

相似的纪念活动在亚特兰大、檀香山、孟菲斯、圣迭戈、西雅图等主要城市，以及更多的乡镇和社区同时举行。

特朗普在当天的演讲中说，袭击发生时他正在看电视。当看到报道后，他望向窗外，正好看到第二架飞机撞入世贸中心塔楼。

“在那个时刻，我意识到世界要变了。”他说。

后“9·11”时代的美国确实发生了巨大变化。时任美国总统小布什第一时间宣布美国对“恐怖主义”开战。美国国会迅速批准美军入侵阿富汗。2003年，美国又以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为由，入侵伊拉克并推翻萨达姆政权。

之后，打着“反恐”旗号的美国，又相继在叙利亚、巴基斯坦以及多个非洲国家采取行动。

然而，美国在海外的军事行动并未消除美国民众的心魔。“恐袭”像是一个咒语，每每在美国社会引发恐慌。

就在今天，美国南部佛罗里达州一处工厂发生持刀捅人事件，导致5人受伤。面对当地民众的紧张情绪，当地警方负责人在记者会中专门强调，此次袭击同“9·11”纪念日无关，希望公众放心。

随着时间推移，美国在全球肆意挥舞军事大棒的恶果也逐渐显现。这些军事行动导致大量平民伤亡，也给美国造成巨大伤害。仅在阿富汗和伊拉克发动的两场战争，已经造成5000多名美军士兵死亡。为了支持持续海外用兵，美国也付出了巨大的经济代价。

随着战争代价越来越大，美国在各处战场陷得越来越深，开始有越来越多的声音认为美军应当撤出阿富汗和伊拉克。特朗普在竞选时的撤军承诺也曾为他吸引不少选票。

然而，在“9·11”纪念仪式的讲话中，特朗普已经不再提撤军的事。他说：“我们将以前所未有的力度打击敌人，并将继续下去。”

(责编：李婷(实习生)、杨牧)