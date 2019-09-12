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美政府计划禁止销售香味电子烟

2019年09月12日14:20  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿9月11日电（记者周舟）美国卫生与公众服务部11日宣布，其下属的食品和药物管理局将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。

　　近年来美国青少年使用电子烟已达到“流行性级别”。据统计，2018年有超过360万美国中学生吸电子烟，较2017年激增150万。为吸引青少年人群，很多电子烟产品都提供水果味、巧克力味、奶油味等多种香味。

　　美国总统特朗普当天听取美卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎和美药管局代理局长内德·沙普利斯的汇报后对记者说，电子烟已成为一个问题，尤其对儿童而言。阿扎说，电子烟产品已经成为这一代年轻人开始吸普通香烟并尼古丁成瘾的“匝道”。

　　美国卫生部门曾多次提示电子烟可能带来的健康风险。目前美国卫生部门正对超过450例与使用电子烟有关的严重肺病病例展开调查。8月7日，美药管局表示已收到127例在使用电子烟后癫痫发作的病例报告，并正在对电子烟是否为直接原因进行调查。

　　今年6月，美国加利福尼亚州旧金山市成为第一个禁止销售电子烟的美国城市。美国密歇根州9月4日宣布，将在该州禁止销售带香味的电子烟。

　　电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可通过雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸气让使用者吸入。世界卫生组织曾发布报告称，没有充足证据表明电子烟有助于戒烟，吸烟者只有完全戒除尼古丁才能最大程度受益。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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