日本7月核心机械订单额环比下降6.6%

新华社东京9月12日电（记者刘春燕）日本内阁府12日发布的报告显示，今年7月日本不含船舶和电力的核心机械订单额经季节调整后环比下降6.6%。
报告显示，日本核心机械订单额在6月环比增长13.9%之后，7月降至8969亿日元（1美元约合108日元）。报告认为，6月该指标环比大幅上升主要是受大额订单增长影响，7月的下降在意料之中，降幅小于市场预期。
由于非铁金属等行业订单额增加，制造业机械订单额在连续两个月下降后，7月环比增长5.4%至3841亿日元。非制造业机械订单额由于前一月物流行业大额订单增加导致基数较高，当月回落15.6%至5189亿日元。
内阁府表示，排除大额订单影响，未发现机械订单情况有明显改变，因此，对机械订单基本情况的判断仍为“有复苏动向”。
日本机械订单统计数据基于政府对日本国内280家生产企业的调查，反映日本企业今后6至9个月的设备投资动向，是日本民间设备投资的重要先行指标。
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