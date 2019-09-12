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综述：英国“就业奇迹”面临“脱欧”压力

2019年09月12日14:14  来源：新华网
 

　　新华社伦敦9月11日电　综述：英国“就业奇迹”面临“脱欧”压力

　　新华社记者王慧慧

　　自去年年底以来，英国经济尽管增长乏力，就业率却屡创新高。英国政府曾表示，英国“就业奇迹”还将延续数年。但经济学家认为，受“脱欧”相关的不确定性影响，未来英国就业市场将面临压力。

　　英国国家统计局10日发布的数据显示，今年5月至7月，英国就业率升至76.1%，为1971年开始有可比数据以来最高纪录，这主要是由女性退休年龄延长所致。同期，失业率从一年前的4%降至3.8%。

　　英国就业与养老金部政务次官米姆斯·戴维斯表示，创纪录的高就业率和低失业率表明英国劳动力市场蓬勃发展，工资增速持续超过通胀支撑消费者信心。

　　但不少英国经济学家认为，全球经济放缓、英国国内围绕“脱欧”争斗加剧正日益影响英国就业市场。另外，如果考虑通胀因素，英国人收入仍未恢复到2008年国际金融危机前的水平。

　　“长期以来，面对严峻经济形势，企业仍选择扩大员工队伍。随着劳动力供应减少和不确定性延续，企业现在开始缩减招聘计划，空缺岗位数量可能继续呈下降趋势。”英国董事协会首席经济学家泰杰·帕里克说。

　　根据英国国家统计局数据，今年6月至8月，英国空缺岗位数量为81.2万个，比之前3个月减少2.3万个，减少部分主要来自小企业。

　　英国商会表示，熟练技术工种、专业和管理岗位招聘困难将继续推高薪酬。“虽然目前薪酬增长对员工有利，但工资可能已经达到极限，资金短缺的中小企业已经无力通过提高薪资来吸引人才。”帕里克说。

　　英国全国经济与社会研究所经济学家阿尔诺·汉奇说：“尽管当前数据仍然强劲，但英国‘脱欧’和全球层面的不确定性日益抑制招聘活动，劳动力市场可能很快出现转折点。”

　　专家认为，未来英国就业状况将取决于英国经济健康程度，而今年以来英国经济表现与“脱欧”进展密切相关。今年第二季度，英国经济环比萎缩0.2%，表现不及第一季度的环比增长0.5%。三季度临近“脱欧”期限，各项数据备受关注。

　　英国议会下院近日通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日前没有达成协议，首相必须向欧盟致信请求延期“脱欧”。但英国首相约翰逊强硬表示，“宁死”也不愿向欧盟申请延期“脱欧”。

　　分析人士认为，无论“脱欧”会否延期，“无协议脱欧”的威胁都难以消散。毕马威会计师事务所的报告说，“无协议脱欧”将让英国经济陷入衰退，推升该国失业率。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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