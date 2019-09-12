阿根廷将向中国市场出口大豆豆粕

新华社布宜诺斯艾利斯9月11日电（记者倪瑞捷）阿根廷农牧渔业部11日召开新闻发布会宣布，阿根廷与中国已达成有关准许阿根廷大豆豆粕输入中国的协议，这为世界最大豆粕出口国和最大豆粕消费国实现直接对接奠定了基础。

中阿双方10日在北京签署了《中华人民共和国海关总署与阿根廷共和国农牧渔业部关于阿根廷豆粕输华卫生与植物卫生要求议定书》。

中国驻阿根廷大使邹肖力在新闻发布会上说，中国近年来不断向阿根廷开放市场，阿根廷樱桃、蓝莓、葡萄、冰鲜和带骨牛肉、羊肉、马匹、蜂蜜、猪肉陆续实现对华出口，这不仅使中国民众享受到更多更好的产品，也有力促进了阿根廷农业生产和出口贸易，增加了阿根廷就业，实现了互利双赢。

阿根廷农牧渔业部长路易斯·埃切韦雷在新闻发布会后接受新华社记者采访时说，中国一直秉承对外开放、互利共赢的合作原则，向阿根廷开放豆粕市场就是很好的体现。阿中农业双边合作在两国全面战略伙伴关系中扮演着重要角色，双方合作还有巨大潜力，阿根廷希望通过中国国际进口博览会等平台继续加强与中国的务实合作。

据悉，阿根廷是世界第一大豆粕和豆油出口国，每年出口豆粕约3000万吨，2018年豆粕出口额达91.97亿美元。中国目前每年消耗的豆粕量达7000万吨左右。此前阿根廷仅向中国出口大豆和豆油，今年以来阿大豆出口总量中约八成都是出口中国。在当前阿根廷经济面临货币贬值等风险的背景下，中国开放市场准许阿根廷豆粕进入引起各方关注，业界和媒体普遍认为对华出口豆粕将有助于阿根廷稳定汇率、刺激经济。

阿根廷主流媒体《号角报》称，这项协议是“历史性”的，对阿根廷来说这意味着一个进入世界最大畜牧业饲用植物蛋白消费市场的机会，甚至连阿根廷总统马克里本人都在社交媒体上庆祝这项协议的签署。

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