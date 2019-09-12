中巴文化高端论坛在巴举行

新华社巴拿马城9月11日电（记者苏津）9月10日，作为2019“今日中国”艺术周拉美行系列活动之一，由中国文联和中国驻巴拿马使馆共同主办的中巴文化高端论坛在巴拿马城拉美议会大厦举行。

本次论坛以“推动文化交流合作，促进中巴民心相通”为主题，其目的是为中巴文学艺术界搭建一个深入交流、碰撞思想的平台，为两国人民增进相认相知、拉近心灵距离搭建桥梁，共同为中巴关系和“一带一路”合作夯基垒台做出积极贡献。

包括拉美议会执行秘书长卡斯蒂略、巴拿马文化部长阿吉拉尔、文化部副部长冈萨雷斯等在内的巴政府官员、国会议员、智库、文化艺术界名人、企业家、媒体高管、高校领导和大、中学生等约650人参加了论坛活动。

论坛上，巴拿马文化部副部长冈萨雷斯、中国驻巴拿马大使魏强分别致辞，中国文联党组书记、副主席李屹做主旨发言，巴拿马文化部长阿吉拉尔做总结发言。

李屹表示，中国文联愿与巴方各界一道，通过搭建各种形式的交流平台，展示和传播两国文明之美，让两国人民在文化的交流互动中感受彼此的魅力，为中巴双边关系发展增添丰富内涵、筑牢坚实基础、开辟广阔前景。

冈萨雷斯在致辞中表示希望加强两国文化交流与合作，为此巴拿马政府愿意为双边文化交流活动提供便利、创造空间。魏强大使高度评价建交两周年以来文化交流合作对双边关系的积极促进作用，表示在新中国成立70周年前夕，中国文联党组书记、副主席李屹率团来巴访问，无疑将为两国人文交流深入开展和双边关系添砖加瓦。

随后，中巴双方嘉宾分别就“文化交流与传播”“影视和文学”“绘画和雕塑鉴赏”进行了三场对话交流。

最后，巴文化部长阿吉拉尔在总结发言中表示，希望中巴双方能够共同落实好论坛的各项成果，签署文化交流合作协议，通过更多的合作和交流，促进文化发展。

“今日中国”艺术周是中国文联每年在境外举办的展示中国当代文化艺术发展成就的品牌活动，自2004年创办以来，每年在不同国家举办。除巴拿马外，今年的艺术周拉美行还分别在古巴、墨西哥举办了中国电影展映、“艺术与和平”中国当代美术展等活动。

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