新华社布达佩斯9月11日电 专访：“5G发展需要各方加强合作”——访国际电联秘书长赵厚麟

新华社记者杨晓红 袁亮

正在匈牙利首都布达佩斯出席世界电信展的国际电信联盟秘书长赵厚麟11日接受新华社记者专访时说，在全球化背景下，现在的通信系统中没有任何一家企业能够拥有完整的自主产权并在所有方面保持技术领先，企业的发展需要产业链合作，5G的发展更需要各方加强合作。

赵厚麟说，在3G时代，中国提出了自主标准的TD-SCDMA技术，虽然整体系统设想和思路是中国自主提出，但其中设施和服务大量采用多国产品和技术。现在进入5G时代，全球化的趋势更加明显，也更重视产业链合作。华为虽然拥有很多自主技术和设备，但它仍然购买和使用了很多的美国元器件。

他表示，最近一段时间，由于经贸摩擦的原因，电信行业的产业合作出现了一定的困难。但就长远而言，技术创新的力量不是人为因素可以阻挡的，希望各方能尽快找到解决办法，消除产业影响。

在谈到5G的网络安全问题时，赵厚麟说，安全是各个国家都非常关心的问题，安全应用、隐私保护也是每个消费者的关注重点，所有参与5G建设的相关方都应该携手合作，采取措施加以解决。他还表示，在这方面匈牙利政府的做法非常值得推荐，据了解，匈牙利政府在5G部署方面的政策是提出一个公共的安全标准，对于符合标准的企业一视同仁。

目前5G已成为各国竞相追逐的热点。中国工业和信息化部已正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，各运营商都在积极部署5G网络。据工信部下属中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》预测，2020年5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元，2030年将增长到3.6万亿元。

赵厚麟说，国际电联将于今年11月召开世界无线电通信大会，届时将确定5G技术标准和频谱安排，这对全球未来一段时期的电信发展将带来巨大影响，而中国在5G技术标准制定工作中一直是处于第一方阵的成员。“目前5G的频谱使用范围和标准各方已经基本形成共识，现在只等产业界试验的最后反馈和修改意见，并最终形成固化的标准。”

他透露，尽管5G标准尚未确定，但国际电联已经在考虑筹划6G的到来。“在确定5G标准之后，过一两年，我们就会向相关产业界征求6G提案，但是从企业准备提案到提案被国际电联采纳，到形成标准，到最后形成市场规模，还需要相当一段时期，也许在10年之后。”

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