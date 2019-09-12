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乌克兰与IMF开始磋商新贷款计划

2019年09月12日13:57  来源：新华网
 

　　新华社基辅9月11日电（记者李东旭）据乌通社消息，乌克兰总理阿列克谢·贡恰鲁克11日在会见记者时表示，国际货币基金组织（IMF）工作组已抵达乌克兰首都基辅，将与乌克兰政府就新贷款计划进行磋商。

　　贡恰鲁克在上月当选新一届乌克兰政府总理时曾宣布，计划与IMF就为期三至四年、额度约50亿至100亿美元的新贷款计划进行谈判。贡恰鲁克表示，希望双方能达成初步协议，并在年底前启动该计划。

　　据乌克兰国家银行预测，如新贷款计划启动，乌政府有望于明年1月前获得第一笔额度为20亿美元的贷款。

　　2018年12月，IMF批准对乌克兰授予39亿美元信用贷款额度，期限为14个月。其中，约14亿美元已一次性支付，其余贷款何时发放将依据乌方表现评估结果决定。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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