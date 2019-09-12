委内瑞拉举办“一带一路”建设6周年民心相通图片展

新华社加拉加斯9月11日电（记者徐烨 王瑛）为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中委建交45周年，由中国驻委内瑞拉使馆与委内瑞拉外交部联合举办的《“一带一路”建设6周年民心相通图片展》11日在加拉加斯开幕。

中国驻委大使李宝荣、委文化部长比列加斯、高等教育部长特龙皮斯等委政府及各界友好人士200余人出席并观看展览。

李宝荣致辞说，今年是中委建交45周年，中委关系站在新的历史起点上。中方愿同委方一道，积极落实两国元首关于引领中委全面战略伙伴关系迈上新台阶的重要共识，不断充实两国友好关系的新内涵，为促进发展中国家团结协作、维护国际公平正义、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

比列加斯在讲话中热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，表示“一带一路”倡议为委中两国加强友谊和深化合作提供了新机遇。委方感谢中方坚定支持委政府和人民为捍卫和平发展所作努力，愿同中方一道，进一步扩大人文及各领域交流，致力于世界的和平稳定与发展繁荣。

此次图片展的主题是“一带一路”五大领域中的民心相通，主要展现了中华民族开放包容、互学互鉴、美美与共、天下大同的文化理念。

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