中国芭蕾舞剧《马可·波罗》惊艳“欧洲之都”

新华社布鲁塞尔9月11日电（记者潘革平）为庆祝中华人民共和国成立70周年，中国驻比利时使馆、驻欧盟使团11日在布鲁塞尔联袂举办大型庆祝活动，特邀上海芭蕾舞团在比利时皇家马戏团剧场演出时尚芭蕾舞剧《马可·波罗》。

中国驻比利时大使曹忠明、驻欧盟使团公使王红坚、比利时前联邦众议长弗拉奥以及中欧、中比各界友好人士1200多人观看了演出。

曹忠明在致辞中表示，新中国成立70年以来，在中国共产党的领导下，中华民族励精图治、砥砺奋进、锐意改革，实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃。

他说，70年来，中欧、中比关系发展不断取得新成就。欧盟连续15年成为中国第一大贸易伙伴和进口来源地，中国连续14年是欧盟第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。2014年中国领导人访问比利时，双方建立了全方位友好合作伙伴关系，各领域合作取得丰硕成果。中方愿与比方、欧方一起努力，为增进双方友谊和人民福祉作出更大贡献。

《马可·波罗》是一部东方特色和异域风情交织、古典和现代融合的芭蕾舞剧。故事讲述了意大利旅行家马可·波罗应元世祖忽必烈之请，沿着海上丝绸之路护送阔阔真公主远嫁波斯的故事。东方之旅中绮丽的爱情故事、浓郁的异国风情、精美的演出服装、优美的背景音乐以及年轻演员们强烈的舞台表现力融为一体，将现场观众带入一场视听盛宴中。演出结束后全场掌声经久不息，观众纷纷起立向艺术家的表演致敬。

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