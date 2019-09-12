泰晤士高等教育公布世界大学排名 清华北大领跑亚洲高校

新华社伦敦9月11日电（记者梁希之）英国泰晤士高等教育11日公布了2020年度世界大学排名，其中中国大陆的清华大学和北京大学首次包揽亚洲前两名。

清华大学和北京大学分别位居第23名和第24名，成为亚洲排名最高的两所大学。此外，中国大陆还有5所大学入围前200名，分别是中国科技大学、浙江大学、复旦大学、南京大学和上海交通大学，与2019年度数量相同。

泰晤士高等教育在报告中指出，今年中国大陆顶尖高校在引文影响力和研究收入方面得分较高，这或许反映出中国政府对高等教育的持续投入。与前200强中的竞争对手相比，中国大陆大学在科研和教学指标方面继续表现良好，但在国际化程度方面仍然落后。

中国香港地区有6所大学上榜，其中5所进入了前200名，中国澳门地区也有两所大学上榜。中国台湾地区的高校表现也有提高，有36所大学进入榜单，比去年增加了4所大学。

泰晤士高等教育首席知识官菲尔·巴蒂表示：“中国在高等教育方面的巨额投资正在持续产生回报，这反映在我们排行榜上中国院校数量和质量的不断提高上。亚洲排名前两位的高校均来自中国，这使中国在全球高等教育中的地位得到极大的提升。”

今年的榜单包含全球92个国家和地区的近1400所高等教育机构，牛津大学连续4年位居榜首，加州理工学院跃居第二，剑桥大学排名第三。

泰晤士高等教育世界大学排名以教学、科研、引文数量、产业收入以及国际化程度等多项指标衡量大学综合实力，被视为比较权威的世界大学排名之一。

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