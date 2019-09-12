人民网>>国际

天文学家在“超级地球”大气中发现水汽

2019年09月12日13:45  来源：新华网
 

　　新华社伦敦9月11日电（记者张家伟）英国伦敦大学学院11日发布一项研究说，该校一个团队基于太空望远镜收集的数据，发现了太阳系外一颗类地行星大气中含有水汽，这颗行星还位于其恒星的宜居带内。

　　通过长期观测，天文学家已在太阳系外找到多个巨大的类地行星，质量通常超过地球，它们也被称作“超级地球”。

　　据团队刊登在英国期刊《自然·天文学》的报告说，这颗名为K2-18b的行星在2015年被发现，它环绕太阳系外一颗恒星运行；K2-18b距地球约110光年，质量是地球的8倍，大小是地球的2倍。

　　团队利用哈勃太空望远镜获得的光谱数据对K2-18b展开分析，在该行星大气中发现了水汽存在的确凿证据，并认为其大气中可能存在大量氢。虽然团队无法确定大气的具体构成，但对不同场景的模拟显示，K2-18b上多达50%的大气可能由水组成。

　　研究人员认为，K2-18b是后续观测的绝佳目标，有助于进一步研究宜居带行星的组成和气候。

　　报告通讯作者、伦敦大学学院的安耶洛斯·齐亚拉斯说：“在地球以外一个可能宜居的新世界中发现水让人激动。K2-18b并非‘地球2.0’，它质量更大且大气组成也不同，但我们一直希望回答一个基本问题——地球是唯一的吗？新发现让我们朝这一方向迈进了一步。”

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved