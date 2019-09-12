人民网>>国际

叙媒：“叙利亚民主军”绑架30名平民

2019年09月12日13:39  来源：新华网
 

　　新华社大马士革9月11日电　据叙利亚通讯社11日报道，叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”当天突袭了叙东北部哈塞克一街区，绑架30名平民。

　　叙通社援引当地消息人士的话报道，“叙利亚民主军”武装人员当天包围了哈塞克省首府哈塞克市的哈什曼区，突袭该区数十所民居，并绑架了30名平民，其中包括多名老人，造成当地民众恐慌。报道称，有部分当地居民遭到武装人员殴打。

　　“叙利亚民主军”主要由叙库尔德武装“人民保护部队”领导，得到美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟支持。近年来，“叙利亚民主军”在叙北部和东部对“伊斯兰国”发起大规模军事行动，并夺取大片土地。目前，“叙利亚民主军”势力范围与政府军控制区大致以幼发拉底河为界。

　　哈塞克省位于叙利亚东北部，与土耳其和伊拉克接壤。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

深度阅读

【大使说】黄志良：见证中古建交历史时刻        从古巴到智利再到阿根廷、巴西和委内瑞拉，黄志良用他四十余年的外交生涯，亲历并见证了中拉关系从一片空白，到打开缺口，再到飞速发展的历程。近日，中国前驻巴西圣保罗总领事、前驻尼加拉瓜、前驻委内瑞拉大使黄志良做客人民网，为我们讲述他亲历的中拉风云变幻。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑        从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved