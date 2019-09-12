叙媒：“叙利亚民主军”绑架30名平民

新华社大马士革9月11日电 据叙利亚通讯社11日报道，叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”当天突袭了叙东北部哈塞克一街区，绑架30名平民。
叙通社援引当地消息人士的话报道，“叙利亚民主军”武装人员当天包围了哈塞克省首府哈塞克市的哈什曼区，突袭该区数十所民居，并绑架了30名平民，其中包括多名老人，造成当地民众恐慌。报道称，有部分当地居民遭到武装人员殴打。
“叙利亚民主军”主要由叙库尔德武装“人民保护部队”领导，得到美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟支持。近年来，“叙利亚民主军”在叙北部和东部对“伊斯兰国”发起大规模军事行动，并夺取大片土地。目前，“叙利亚民主军”势力范围与政府军控制区大致以幼发拉底河为界。
哈塞克省位于叙利亚东北部，与土耳其和伊拉克接壤。
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