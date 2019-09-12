新华社卢萨卡9月12日电 通讯：“我们是全天候朋友”——赞比亚开国总统卡翁达与中国跨越半世纪的不了情缘

新华社记者彭立军

适逢赞比亚和中国建交55周年以及中华人民共和国成立70周年，95岁高龄的肯尼思·卡翁达日前在卢萨卡接受新华社记者专访时连声说，赞中两国半个多世纪的友谊“非常重要！”“非常重要！”

“我们之间的友谊是真正的，是全天候的。我希望我们之间的友谊不断迈上新台阶！”这位赞比亚开国总统、中赞传统友谊的共同缔造者动情地说。

卡翁达亲历了中赞、中非关系发展的诸多重要时刻：

——1964年10月25日，赞比亚独立后第二天就宣布同中国建交；

——他在联合国大声疾呼联合国中没有新中国人民的代表是错误的，为中华人民共和国恢复在联合国合法席位作出了贡献；

……

1964年10月至1991年11月，卡翁达担任赞比亚总统。

1967年，卡翁达首次访华，受到毛泽东主席、周恩来总理亲切接见。

“当时中国还处于经济困难时期，但是为了支援坦桑尼亚和赞比亚维护独立，打破殖民主义和种族隔离主义的封锁，毛主席果断决定援建坦赞铁路。”

卡翁达回忆道：“这条播下中非友谊种子的铁路被坦赞两国乃至整个非洲的人民称为自由之路、友谊之路。”

从中国访问回来后，卡翁达便创造性提出“全天候朋友”这个名词。

从此，“全天候朋友”被多次在不同场合用来形容中赞、中非关系。

1974年，卡翁达再次访问中国。毛主席在与卡翁达的谈话中正式提出了“三个世界”理论，宣告中国与赞比亚坚定地站在一起。

“赞比亚和中国的友谊是我们两国人民共同奋斗的基础。我们看到中国朋友在医疗卫生、基础设施建设等各个领域向赞比亚提供了巨大帮助。对此我们非常感激和欢迎。我们希望越来越多的中国人能和赞比亚人一道建设赞比亚。”卡翁达说。

卡翁达一直关心赞中关系发展。即便从国家领导人位置上退下来且年事已高，为了赞中友谊与合作，他总会亲力亲为、发挥余热，活跃在有助于推动赞中关系发展的各种活动场合。

2017年1月，卡翁达再次来到在卢萨卡举办的中国庙会现场，饶有兴致地观看中国文艺演出。兴之所至，他一路小跑来到舞台前，伴随音乐跳起赞比亚传统舞蹈，与现场中国朋友共同欢庆春节。中赞两国观众向这位老人报以热烈的掌声。

今年5月13日，坦赞铁路纪念园在赞比亚举行开工典礼。卡翁达虽然身体抱恙，但依然坚持出席典礼并站立完成发言。他说，赞比亚人民永远不会忘记中国人民多年来的无私奉献，坦赞铁路纪念园将成为两国友好合作的象征，提醒人们不忘历史。

每有中国朋友到访赞比亚，只要身体条件允许，卡翁达都会热情接待。

他会用标志性饰物白手帕抚摸每位到访朋友额头，送上祝福，和中国朋友畅谈赞中友谊的历史和今天。有时，他还会为大家弹起吉他或者钢琴，高唱由他填词的歌曲《团结一心》，共同祝愿两国关系不断发展。话别时，他会坚持送到门外，向每一位中国朋友挥舞白手帕，目送大家远去。

“我们两国人民建立了真诚的友谊与合作并延续至今。两国人民有着相似的历史经历。我们是兄弟、是姐妹、是忠实的全天候朋友。”卡翁达说。

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