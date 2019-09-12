新华社利马9月11日电 专访：中国在国际合作领域贡献巨大——访秘鲁前驻华大使卡普纳伊

新华社记者张国英

在迎接新中国成立70周年之际，秘鲁前驻华大使、亚洲问题专家卡普纳伊在接受新华社记者采访时表示，中国取得了令人瞩目的成就，在国际合作领域贡献巨大。

在卡普纳伊46年的外交生涯中，有24年是在亚洲国家度过的。卡普纳伊先后担任过秘鲁驻新加坡、日本和中国大使。他说，中国发生了深刻变化，在改革开放进程中所取得的成就显而易见。

1976年，卡普纳伊第一次访华，回忆起那时的中国，卡普纳伊说，民众的生活确实不富裕。而伴随着中国改革开放的进程，卡普纳伊又多次访华，每一次他都感受到中国在进步，而且步伐越来越快。当他2014年担任驻华大使时，与初次访华时相比，老百姓的生活已经得到显著改善。

卡普纳伊说，改革开放极大地释放了中国经济的活力，在短短40年间，中国已发展成为世界第二大经济体，不仅解决了人民的温饱问题，而且还将全面建成小康社会，走向繁荣富强。中国经济发展的成功经验值得发展中国家借鉴。

卡普纳伊说，与此同时，中国也为国际合作做出了巨大贡献。“一带一路”倡议就是国际合作的重要平台，它开辟了世界各国合作共赢、共同发展的新途径。他强调，中国不光提出倡议，而且还出资支持有关项目建设。

今年4月，在北京举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，秘鲁政府与中方签署共建“一带一路”合作谅解备忘录。卡普纳伊认为，秘鲁参与“一带一路”项目将有助于秘鲁交通运输、电信、港口等基础设施的建设与完善，成为其经济发展的重要动能。

近来，世界经济面临新的挑战，贸易摩擦加剧和全球经济不稳定因素上升引起世界各国尤其是发展中国家的关注。卡普纳伊说，在国际经贸合作中，中国主张自由贸易，而在经济全球化的趋势下，互联互通是让各国受益的唯一方式。

卡普纳伊以秘中经贸发展为例进一步说明国际合作的重要性以及中国所表现出的积极态度。他说，中国是秘鲁最大的贸易伙伴和主要投资来源国，2010年生效的秘中自由贸易协定有效提升了两国经贸合作水平，目前中国和秘鲁正在进行自贸协定升级谈判，相信将为双方提升经贸合作水平注入新的动力。

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