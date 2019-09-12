社评：欢迎美方推迟新关税，支持善意互动

特朗普总统北京时间今晨发推特，宣布推迟新的关税计划，将2500亿美元中国商品关税税率增加到30%的计划从10月1日推迟到10月15日以后。

欢迎特朗普总统的这个决定。10月1日是中华人民共和国成立70周年，而且双方已经宣布将在10月初举行新的经贸高级别磋商。特朗普总统的这个决定应被视为美方为10月初双方谈判作出的善意姿态。就在此前十几个小时，中方刚宣布将16类美国产品排除出新加征的关税。

这样的善意互动对双方新的磋商取得实质成果至关重要，它展现了双方将认真、务实谈判的诚意，有利于增加双方团队的信心，也有利于缓解两国社会围绕双方贸易冲突的态度，积累有利于达成彼此都能接受协议的各种条件。

中美贸易战持续到今天，它所制造的新问题远多于它要解决的问题，严重程度也完全不可同日而语。中美贸易战和整个中美关系处在继续恶化，或者让理性回归、通过合作解决问题的十字路口。

10月初的第十三轮经贸高级别磋商将是一个重要机会，这个节点处在贸易战打了一年半多、且烈度已经相当高的位置上。历史的经验中隐藏着“物极必反”的规律，事态的方向往往在时与势的各种线索中扑朔迷离。

但只要双方都有为最终达成协议相向而行的意愿，事态的积极面就有可能因为一个契机而翻盘，重新取得主导地位。中美元首分别于去年12月和今年6月两次达成重要共识，它们展现了双方领导人要最终结束贸易战的意愿，并且构成了双方谈判团队一次次恢复磋商，不断克服分歧、推动双方立场接近的基础。

从理论上说，贸易战都是为了实现更大贸易的临时性施压手段，贸易战本身变成长期状态无疑是荒唐的，它也不可能受到社会的长期欢迎。中美贸易战打了一年半且打到如此规模已属史无前例，它如果真的在中美之间常态化，并且被专门为它而配置的极端政治思维合法化，那将是一个很大的悲剧。历史一定会对它的旷日持久化持否定态度，这一点无需怀疑。

中美经过十几轮经贸高级别磋商，就如何结束贸易战已经积累了大量共识，目前尚存的分歧究竟属于什么性质，它们究竟有多严重，很大程度上取决于双方有多少互信来支持对它们的认识和评估。中美之间最重要的还是要倡导理性看待两国关系中的各种问题和矛盾，克制过多联想，避免立即做出最糟糕的定性。时代毕竟变了，新冷战不切实际，两国关系中有大量拒绝后退的元素。

互释善意对推动中美关系积极变化意义重大，是对双方谈判取得实质进展的铺垫和引导。我们希望不仅这样的善意互动持续下去，而且两国社会也对政府间的善意互动积极回应，共同营造有利于双方克服谈判最后难点的宽松氛围。结束贸易战，既是两国谈判团队的工作和两国政府的事情，同时也是两国社会应当配合加以推动的。

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