【国际锐评】用诚意和行动为磋商创造有利条件

美国总统特朗普当地时间11日晚7时17分（北京时间12日上午7时17分）发文宣布，将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从10月1日推迟到10月15日。此前一天，中方公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单，以尽量减少经贸摩擦对在华企业的影响。

根据中美双方经贸团队牵头人本月5日的通话，双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商。双方工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为磋商创造良好条件。

在本轮磋商举行的前夕，双方各自采取措施，互释善意，表达诚意，用实际行动相向而行，为推动磋商取得实质性进展创造了一个有利条件，符合国际社会期待，值得肯定。一年多来打打谈谈的过程表明：贸易战没有赢家，用不断加征关税的做法根本解决不了问题，只有坚持平等与相互尊重，以冷静理性的态度进行磋商与合作，才能真正化解矛盾，解决分歧。

由于发展阶段、经济制度不同，中美经贸问题错综复杂，解决起来不可能是一日之功，需要双方释放更多的善意，采取更多的实际行动，继续为磋商推进创造有利条件。按照中美两国元首达成的阿根廷会晤共识与大阪共识，双方经贸团队应当朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商，尽早达成互利双赢的具体协议。要实现这一目标，双方应加深相互理解，求同存异，以合作的方式化解分歧，这是中美两国对世界和平与进步的共同责任。

作为世界前两大经济体，中美利益高度交融，合作领域广阔，双方之间的分歧终归是要通过对话磋商，寻找彼此都能接受的办法解决。中方坚决反制贸易战升级，希望双方继续相向而行，以两国元首共识为指导，坚持平等与相互尊重，保持冷静，增进互信，扩大共识，推动达成双方都能接受、互利双赢的经贸协议，这将有利于中国，有利于美国，也有利于全世界。（国际锐评评论员）

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