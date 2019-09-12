塔吉克斯坦外长：香港问题纯属中国内政

人民网努尔苏丹9月12日电（记者周翰博）9月10日，在同中国驻塔吉克斯坦大使刘彬会见时，塔外交部长西罗吉金·穆赫里丁表示，香港问题纯属中国内政。塔吉克斯坦坚定支持中国政府和香港特区政府旨在维护香港长期稳定和繁荣的政策。

穆赫里丁强调，塔方坚信，中国通过实施“一国两制”政策，将能够维护香港的稳定。

在谈及双边关系时双方一致认为，塔吉克斯坦和中国是友好邻居和战略伙伴，两国之间已建立起最高水平互信和接触。中国国家主席习近平今年6月对塔吉克斯坦进行的国事访问就是鲜明例证。这次访问为推动两国各领域合作深入发展注入了新的强劲动力。塔中两国在联合国、上海合作组织、亚信等多边机制内均保持积极协调配合。

双方表示愿进一步扩大互利合作，促进两国人民友谊和繁荣。

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