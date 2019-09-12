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氮气爆炸可能催生土卫六的部分湖泊

2019年09月12日11:22  来源：新华网
 

　　新华社洛杉矶9月11日电（记者谭晶晶）土星最大的卫星土卫六上存在湖泊，其中充满液态甲烷和乙烷等物质。一个国际研究团队日前通过分析雷达数据发现，有些湖泊可能是由氮气爆炸所催生。

　　土卫六是太阳系内唯一拥有浓厚大气层的行星卫星，大气中含有氮气和甲烷等。土卫六表面有许多湖泊，此前研究认为，与地球上云层降水汇入湖泊和海洋不同，这些湖泊是甲烷等气体在低温下转化为液态，并溶解了土卫六表面的冰基岩和固体有机化合物而形成。不过这一推测难以解释，为何其中一些较小的湖泊会被高耸的峭壁所环绕。

　　在发表于英国新一期《自然·地球科学》上的新研究中，美国航天局喷气推进实验室等机构研究人员和意大利同行一起，分析了美国“卡西尼”土星探测器两年前最后一次飞掠土卫六时收集的雷达数据。团队认为，土卫六始终处在冷热交替之中，在变热时其表面的一些液氮升温后汽化，迅速膨胀并发生爆炸，由此产生的爆炸坑被大气中的液态甲烷等填充，形成了一些湖泊。

　　美国航天局喷气推进实验室“卡西尼”项目科学家琳达·施皮尔克说，土卫六上的较小湖泊为何被峭壁环绕一直是个未解之谜，新研究给出了一种可能的解释。“卡西尼”收集的数据将帮助人类更好地了解土星系统。

　　“卡西尼”探测器于1997年10月升空，2004年抵达环土星轨道，2017年9月15日坠入土星大气层，完成长达13年的土星探测使命。“卡西尼”曾获得一系列重大发现，刷新了人类对土星的认识。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)
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