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首批关税排除清单出炉，三大看点值得关注

微信公众号“甜甜余味”

2019年09月12日10:44  来源：微信公众号“甜甜余味”
 

　　9月11日下午，中国国务院关税税则委员会（以下简称税委会）公布了第一批对美加征关税商品第一次排除清单，包括两个清单16项商品，自9月17日起实施。

　　5月13日税委会公布《对美加征关税商品排除工作试行办法》（以下简称《试行办法》），从6月3日开始接受申请算起，到今天不过三个月刚出头，这份清单的出炉，除了高效，还有哪些看点值得关注？

　　看点一：最大程度缓解行业困难，减轻申请主体痛感

　　《试行办法》出台时，有关专家就解释过——中方对美国进口商品加征关税根本目的不是为了收取企业关税，而是要通过关税这种反制手段来维护国家核心利益和人民利益——这是采取排除措施的逻辑出发点，也是中方制订具体申请办法的思考依据：

　　1.“对事不对人”。从清单本身来看，中方排除的是商品，而不是某个企业。因此，只要被纳入清单，不管有没有提出排除申请，相关商品的进口企业都能享受到排除措施，可以说是“一人栽树，大家乘凉”。

　　2.功能性指向明确。排除申请是否能通过？审核标准主要有三条，第一条“寻求商品替代来源面临困难”是为了确保反制效果，除此之外，第二条第三条都是为了减少对申请主体及相关行业的损害，重点是保护好自己、降低贸易战痛感。

　　3.切实关注民生。16项商品主要就是三大块：一是与农业及畜牧业密切相关，包括虾苗、紫苜蓿粗粉、其他紫苜蓿、鱼粉、各种杀虫剂、饲料用乳清；二是工业生产原料；三是包括抗癌原料药在内的医疗用品。其共同特点是可替代性低、多为原料及中间品、与日常生产生活关系紧密。

　　4.申请主体广泛，保护面广。根据《试行办法》，不仅是中国国内的企业，在华企业和行业协（商）会等各种利益相关方都可以成为申请主体，从最大程度上保护国内相关产业链供应链，也是对营商环境和行业人心的稳定。

　　看点二：注重“用户体验”，细节方面考虑到位

　　1.排除申请商品的颗粒度方面具备选择权。申请主体在申请排除时，可以选择对8位税则税目下的所有商品申请整体排除，也可以选择单个商品分别排除，申请的操作界面也比较友好。

　　2.主动保护申请者的信息安全。对于大多数国内的企业和行业协（商）会来说，申请关税排除这样的实践还是新鲜事，难免担心泄露了商业信息，税委会的“贴心”安排则是——申请主体填报信息仅限于关税排除工作所用、未经申请主体同意不会向第三方公开、专家匿名评审且不得引用相关内容——有这样的程序设置，再加上首批相对可观的“通过率”，预计将对未来的排除申请起到很好的示范作用。（有关专家表示，列入第一次关税排除清单的16项商品共涉及近300份有效申请，占企业申请总数的近三分之一，这个比例还是很可以啦！）

　　3.排除决定有溯及既往的效力。根据《公告》，此次排除清单公布，除了自实施之日起在未来一年内把加征的关税干干净净全取消了，对部分商品还有另一个利好消息——排除追溯期可以上行，具备退还税款条件的，对已加征的关税税款予以退还。这无疑是给相关行业和企业吃下了一颗大大的定心丸。

　　看点三：时间节点意味深长

　　前面说过，从6月3日开始申请到现在，不过三个月出头的时间，再加上咱们此前从来没拿“关税”打过仗，客观来说，实践经验是相对有限的，为什么能在这么短时间里拿出成果？除了想给国内的行业企业分忧解难的迫切，时间节点上也是用心良苦——

　　去年中秋节，美国2000亿关税落地，给国人的团圆佳节添了堵，眼看又是中秋，咱们中方的关税人，就是要以自己的方式、用自己的努力，在今年中秋节之前给企业、给行业、给市场送上一份让人安心的大礼；

　　10月份中方代表团还将赴美举行新一轮磋商，当下双方互释善意是相向而行的有力证明，也是此前双方经贸高级别磋商牵头人通话中提到的“为磋商创造良好条件”的实际行动。

　　中秋将至，希望税委会的这份大礼包能给更多人带来信心，能为中美双方平心静气解决好当前问题注入更多可能性。

(责编：燕勐、杨牧)
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